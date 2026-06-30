Mos ultima los trámites para abrir su cuarta escuela infantil en septiembre

El Concello de Mos llevó ayer a pleno uno de los últimos trámites imprescindibles para la apertura de su cuarta escuela infantil pública en el próximo mes de septiembre, la de O Rebullón. Así, el pleno aprobó, con los votos a favor del PP y las abstenciones del BNG y PSOE, la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público de la Escuela Infantil de O Rebullón. En este sentido, cabe apuntar que el precio para las familias será gratuito, como en el resto de escuelas infantiles de Galicia, pues la Xunta de Galicia bonifica al cien por cien de dicho servicio.

Aunque se trata de un equipamiento municipal, costeado con fondos de la Xunta de Galicia, su gestión se externalizará mediante un contrato de servicios. «Optamos por este modelo porque permite reducir los plazos administrativos y acelerar la puesta en funcionamiento de la escuela frente a otras modalidades de gestión que requieren una tramitación más larga», explican desde el gobierno local.

Este hecho fue criticado por los grupos de la oposición, ya que tanto BNG como PSOE considera que la escuela infantil debe ser cien por cien pública, rechazando su gestión privada.

Precisamente sobre la externalización del servicio, dicho contrato se encuentra en la última fase del proceso de licitación, pues en el día de ayer la mesa de contratación propuso la adjudicación del contrato a la empresa Savisu Soluciones S.L. En total se presentaron siete firmas a la licitación del contrato de gestión de la escuela infantil por 324.000 euros, sin IVA, por un plazo de un año, de septiembre de 2026 a agosto de 2027; con posibilidad de una prórroga.

Así, el siguiente paso será la adjudicación definitiva del contrato de servicios; antes de su apertura en septiembre con 41 plazas disponibles, que se duplicarán en una segunda fase con la ampliación prevista de dicha infraestructura.

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La construcción de esta escuela infantil de O Rebullón fue financiada íntegramente por la Consellería de Política Social, con una inversión próxima a los 800.000 euros. A mayores, la Xunta también financió el 100% del mobiliario y equipamiento, con una inversión aproximada de 60.000 euros. Con su puesta en marcha, Mos contará con siete escuelas infantiles: cuatro de titularidad pública y tres de titularidad privada. «No hay ningún Concello en España de 15.000 habitantes con tres escuelas infantiles públicas, y ahora vamos a abrir la cuarta», recalcó la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, ayer en pleno.