El brutal accidente en la N-550 aviva las reclamaciones en Mos

El brutal accidente entre un turismo y una furgoneta, este lunes, antes de las diez de la mañana, en la Nacional-550 a su paso por Mos, dejó dos heridos graves y avivó las reclamaciones del Concello, que lleva meses pidiendo una actuación integral al Gobierno central, destinada a reducir la velocidad, mejorar la movilidad y reforzar la protección de peatones y conductores en este tramo de la carretera.

El siniestro se produjo en el kilómetro 152 de la N-550, a su paso por la parroquia de Mos. Consistió en un choque frontal entre un turismo y una furgoneta. A consecuencia del impacto, el conductor del coche quedó atrapado en el interior del vehículo y fue necesario excarcelarlo. La víctima fue trasladada al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, mientras que el ocupante de la furgoneta, que salió del vehículo por su propio pie, también necesitó asistencia sanitaria. El accidente obligó a cortar completamente la circulación en la N-550 durante casi una hora.

«Lo sucedido hoy no es una casualidad ni un hecho aislado. Es la consecuencia de una vía que presenta unas condiciones incompatibles con la intensa actividad residencial, comercial e industrial que soporta diariamente», destaca la alcaldesa, Nidia Arévalo, recalcando que este suceso «vuelve a demostrar, de la forma más dramática posible, que las advertencias realizadas desde hace meses por el Concello de Mos y por la Comisión de Seguimiento de la N-550 estaban plenamente justificadas».

Desde el Concello de Mos consideran que «no hay más margen para la inacción», por eso recuerdan que el próximo 10 de julio se concentrarán frente a la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra.