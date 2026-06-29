Dos heridos de gravedad, uno excarcelado, en una colisión entre un turismo y una furgoneta en Mos

Dos personas han resultado heridas de gravedad en una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta registrada este lunes en la carretera N-550, a la altura del punto kilométrico 151, en la parroquia de Louredo, en el municipio pontevedrés de Mos.

Según ha informado el 112 Galicia, el accidente obligó a movilizar a los servicios de emergencia después de que un particular alertase del siniestro y advirtiese de que era necesaria asistencia sanitaria y, posiblemente, la intervención de los bomberos debido a que una persona permanecía atrapada.

Al punto acudieron los Bomberos de O Baixo Miño y los GES de Mos, que tuvieron que excarcelar al ocupante del turismo, quien había quedado atrapado en el interior del vehículo.

Por su parte, el conductor de la furgoneta logró salir por sus propios medios, aunque también ha precisado asistencia sanitaria.

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De momento se desconocen las causas que provocaron esta colisión frontal, pero hasta el lugar se desplazaron, además de los servicios sanitarios y los bomberos, la Guardia Civil de Tráfico, que se hizo cargo de la regulación de la circulación y de la investigación de las causas del accidente.