Salceda cederá otro terreno para vivienda pública

El pleno de Salceda de Caselas, que preside Loli Castiñeira, trata mañana lunes la cesión gratuita a la Xunta de Galicia (a través de la VIPUGAL-Vivenda Pública de Galicia) de un tercer terreno para construir viviendas de promoción pública. La nueva parcela se encuentra en el PERI de A Gándara, donde ya se realizó una cesión anterior, y tiene una superficie de 1.447 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de 2.354 metros. Anteriormente se había cedido en esta misma zona una parcela 1.060 metros cuadrados y con una edificabilidad de 1.703 metros cuadrados, por lo que la Xunta pasará a contar con 2507 metros cuadrados en la localidad..

En este caso, la entrega, al igual que la primera cesión de la parcela que el Concello compró a la Sareb en A Devesa, ha sido negociada y existe ya un borrador de protocolo para dar pasos que permitan iniciar la construcción en 2027. El Concello se compromete a urbanizar el espacio donde se construirá antes del segundo semestre del próximo año. Para ello espera iniciar este mismo verano las obras.

Sobre la primera parcela cedida a la Xunta en la zona de A Devesa, por parte de la institución autonómica ya se han realizado los estudios del terreno necesarios para el proyecto, pero el PP local ha solicitado que esta parcela quede sin construir para destinarla a futuros equipamientos. Aunque los populares de Salceda están a favor de la vivienda de promoción pública, no quieren que se ubique en el terreno de A Devesa y cuestionaron el acuerdo inicial entre el gobierno local y la Xunta, pidiendo la paralización de este proyecto. El terreno está vacío desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, ya que la empresa que pensaba construir quedó atrapada, y reúne condiciones para edificar y embellecer una zona en la que las medianeras de los edificios terminados adyacentes ofrecen una de las peores imágenes de la villa que una construcción en altura resolverá. La adquisición del Concello era para un equipamiento juvenil.

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El pleno de mañana también llevará a debate y votación la adjudicación de las obras contempladas en el proyecto denominado «Urbanización da prolongación da rúa Mártires de Sobredo e adxacente», la aprobación de la redacción de proyectos constructivos para saneamiento en el rural de Salceda de Caselas, en desarrollo del Plan Director A Presa - Parderrubias y la aprobación inicial de la desafectación de las dos antiguas vivendas de profesores de la Escola de Fontán, entre otros asuntos.