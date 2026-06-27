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La Xunta sella su colaboración con Porriño para la mejora de un parque

La conselleira Allegue y el alcalde firman el convenio. | D.P.

La conselleira Allegue y el alcalde firman el convenio. | D.P.

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D. P.

Porriño

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Mertínez Allegue, y el alcalde del Concello de Porriño, Alejandro Lorenzo, firmaron el convenio para ejecutar las obras de mejora urbana, paisajística y de accesibilidad del parque Alcalde Ordóñez. La actuación, que supondrá una inversión conjunta de algo más de 485.000 euros, pretende transformar el espacio existente en un parque seguro, plenamente accesible, confortable climáticamente y con una identidad paisajística vinculada al territorio.

La obra, que se desarrollará con cargo al Plan Urbe de la Xunta, se financiará en un 70% por la Xunta, que también contratará y ejecutará el proyecto. Por su parte, el Concello aportará el 30% restante, correspondiéndole a esta administración el mantenimiento y conservación del parque una vez renovado.

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El ámbito de actuación ocupa 2.210 metros cuadrados en la intersección de la calle Antonio Palacios con la calle Tarela.

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