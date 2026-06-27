Salceda lanza un Verán Cultural con más de 30 citas

Salceda ya tiene listo su Verán Cultural, una programación estival que integra más de 30 actividades para todos los públicos, desde el 3 al 20 de julio, por lo que incluye también las Festas do Cristo, que comenzarán oficialmente el sábado 18. La programación es obra del Concello y de varios colectivos de la villa, por eso la alcaldesa, Loli Castiñeira, quiso agradecer el dinamismo de las asociaciones y colectivos locales que hacen posible un Verán Cultural así de variado.

La gran novedad de este año es la primera edición del concurso de DJ Salceda 36470dB. El certamen contará con una fase previa en la que las personas interesadas en participar tendrán que enviar una sesión grabada hasta el 30 de junio. Las personas escogidas como finalistas actuarán en la fase final, que se celebrará en la Plaza del Concello el jueves 16 de julio.

La programación infantil también tendrá un lugar destacado con diversas actividades centradas en el público más pequeño. En este sentido cabe destacar la participación activa del grupo infantil y juvenil DNI, Departamento de Novas Ideas, que eligió las acciones que se llevarán a cabo en el tradicional Día da Infancia.

Por otro lado, Salceda apuesta un año más por la programación local, dándole protagonismo a las diferentes asociaciones del municipio. Así, por ejemplo, el baile moderno llegará de la mano de las asociaciones de Soutelo, Parderrubias y San Xurxo, y el baile tradicional correrá a cargo de los grupos folclóricos locales.

La música tampoco puede faltar, sobre todo el año en el que la Banda Cultural de Salceda celebra su 40 aniversario. Es por ello que el XXXIII Festival de Bandas de Música contará con un mano a mano entre la Banda Cultural de Salceda y la Banda Veterana de Salceda.

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También son citas imprescindibles el desfile de la Agrupación Gaiteira de Salceda y el «estourazo» el sábado 18, o el acto cívico de nombramiento de «Salcedenses Distinguidos» el propio domingo 19, dentro de las Festas dos Cristo, que se complementarán con las actuaciones de las orquestas Saudade (sábado 18) y Combo Dominicano (lunes 20), el grupo A Banda da Loba (domingo 19) y la exconcursante de OT Verónica Romero (domingo 19).