El Rally Rías Baixas estrena tramo Salceda-Ponteareas

El Rally Recalvi Rías Baixas ya tiene definido el recorrido oficial para su edición número 59, que se celebrará los días 2, 3 y 4 de julio. El trazado de este año mantiene una estructura similar a las ediciones anteriores, sumando casi de 127 kilómetros cronometrados, pero introduce ajustes para elevar la emoción, como el nuevo tramo que unirá Salceda y Ponteareas. Entre los puntos fuertes del itinerario, de nuevo, Porriño vuelve a situarse como una de las paradas imprescindibles para los aficionados al motor y también para los pilotos, ya que en el municipio estará la zona de reagrupamiento.

En la jornada del sábado, la zona técnica se emplazará en la calle Donantes de Sangre. Ese día, además, el tramo Gondomar-Porriño tendrá en la bajada de Chenlo hasta la zona de San Xoán uno de los principales atractivos del rally. Por ello, se habilitará una finca de unos 50 metros cuadrados para que sierva de grada natural para el público, de manera que puedan disfrutar del espectáculo de forma segura.

El evento se presentó ayer en Porriño. El alcalde, Alejandro Lorenzo, ejerció de anfitrión y destacó que «es una nueva oportunidad para demostrar nuestra capacidad organizativa y la hospitalidad de nuestra gente». También asistieron al acto el presidente de la Escudería Rías Baixas, Damián Giráldez, y el piloto José Antonio Martínez del Río. Además, los pilotos Jorge Pérez y Alex Alonso expusieron sus vehículos en la plaza del Concello.

En la primera jornada del Rally Recalvi Rías Baixas, los participantes recorrerán las etapas especiales de Ponte Caldelas-Vilachán y Ponte-Caldelas-Anceu. Si bien la primera de ellas será idéntica a la de 2025, la de Anceu cambia por completo en la mitad inicial de su recorrido.

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La salida de la etapa del viernes, 3 de julio, será desde el parque de asistencias de Samil, a las 19 horas, mientras que el final de la jornada tendrá lugar en el parque cerrado de Policarpo Sanz, a partir de las 23.24 horas. Durante todo este tiempo, los participantes no volverán a Vigo, pues contarán con asistencia remota en el Parque Empresarial A Reigosa, en Ponte Caldelas.