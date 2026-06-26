La biblioteca de Salceda colecciona todos los libros ilustrados por Lara Lars

La Biblioteca Pública Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, de Salceda de Caselas, ha estrenado el «Recuncho de Lara Lars», un espacio permanente dedicado a la cultura, el arte y el compromiso social de la artista y arquitecta salcedense conocida por el nombre de Lara Lars. La propia Lara donó a la biblioteca la colección de libros que integran dicho rincón, cuyas portadas ilustró con sus obras de collage.

La creación de este rincón literario surgió tras la participación de Lara Lars en la tercera edición del Rally de Mujeres Rurales y Creativas de Salceda de Caselas, organizado por la Asociación Ecologista y Feminista Treze Catorze. Durante la jornada, la artista expuso estas portadas en la Plaza de Abastos de Salceda. Como nieta de carniceros, Lara mantiene un vínculo especial con la plaza, y estuvo presente para explicar al público lo que querían transmitir sus obras en las portadas de los libros.

El «Recuncho de Lara Lars» no solo recoge el trabajo de la artista local. Las portadas que ahí se exponen promueven valores con los que Lara Lars se identifica firmemente: la igualdad, la interculturalidad y la lucha contra la homofobia, el machismo y la especulación de la vivienda. Con obras como «Una rebelde en París», Lara convierte en sus collages a las mujeres florero en heroínas.

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La colección está formada por más de una docena de títulos de diferentes temáticas con una visión feminista, como «Ti non sabes o que é ser escritora», que desmonta tópicos y habla del precio de escribir siendo mujer; o «Cae la noche tropical», donde dos mujeres mayores son las protagonistas absolutas, centrándose en la amistad femenina, la vejez y la invisibilidad de la mujer.