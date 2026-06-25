«O Porriño orgulloso» se celebra el 28 y 30 de junio con fiesta y arte

El Concello de Porriño ya luce la bandera del Orgullo en la fachada de la consistorial, un gesto de visibilidad que marca el inicio de la semana de «O Porriño orgulloso», cuya programación se celebrará los días 28 y 30 de junio con propuestas que combinan celebración, arte y reflexión sobre la diversidad y los derechos LGTBI+.

El domingo 28, desde las 20.30 horas, la plaza Antonio Palacios acogerá una velada especial con tres actuaciones. La drag queen Marlen Soto abrirá la noche con un espectáculo que mezcla humor, música y reivindicación. Después, el dúo Hermen & Gildo presentará un monólogo sobre igualdad y diversidad afectivo-sexual, abordando con inteligencia los retos pendientes.

El cierre musical correrá a cargo de O Xoán, reciente ganador del Premio Mestre Mateo a mejor actor por su trabajo en «Antes de Nós». El artista presentará en directo «Fállame a chola», un single de pop electrónico en gallego sobre deseo, contradicción y libertad. Además, la canción llega acompañada de un videoclip protagonizado por seis drag queens gallegas, que refuerza el mensaje de transformación personal, libertad y diversidad plena actual sin complejos colectivos.

Noticias relacionadas

El martes, la charla «Diversidade para todes» ofrecerá un espacio de diálogo abierto. Con esta programación, «o Concello de O Porriño reafirma o seu compromiso cunha sociedade máis inclusiva, plural e libre», explica el alcalde Alejandro Lorenzo, que recuerda que «o orgullo non só e festa é reivindicación e é visibilidade».