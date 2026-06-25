Detenida una vecina de Salceda de Caselas por hurtos en una joyería y un supermercado

Una vecina de Salceda de Caselas de 51 años fue detenida el pasado jueves como presunta autora de unos hurtos en establecimientos de la localidad. A media tarde, la patrulla de servicio del puesto de O Porriño recibió la alerta del personal de seguridad de un supermercado, que mantenía retenida a la mujer. A la misma le constan antecedentes policiales por hechos similares.

En el supermercado había robado diversos productos que metió en su bolso y en la joyería, aprovechando un descuido del propietario que atendía otra persona, sustrajo un bolso, una cartera, además de diversos relojes y un llavero.

Los agentes procedieron a devolver todo al propietario de la joyería.

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La detenida fue puesta en libertad en sede policial, siendo entregadas las diligencias en el Tribunal de Instancia e Instrucción Plaza 2 de los de O Porriño.