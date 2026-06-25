Detenida una vecina de Salceda de Caselas por hurtos en una joyería y un supermercado
Sustrajo un bolso, una cartera, un llavero y varios relojes del comercio en un descuido de su propietario
Una vecina de Salceda de Caselas de 51 años fue detenida el pasado jueves como presunta autora de unos hurtos en establecimientos de la localidad. A media tarde, la patrulla de servicio del puesto de O Porriño recibió la alerta del personal de seguridad de un supermercado, que mantenía retenida a la mujer. A la misma le constan antecedentes policiales por hechos similares.
En el supermercado había robado diversos productos que metió en su bolso y en la joyería, aprovechando un descuido del propietario que atendía otra persona, sustrajo un bolso, una cartera, además de diversos relojes y un llavero.
Los agentes procedieron a devolver todo al propietario de la joyería.
La detenida fue puesta en libertad en sede policial, siendo entregadas las diligencias en el Tribunal de Instancia e Instrucción Plaza 2 de los de O Porriño.
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