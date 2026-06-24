Salceda cifra en 7,6 millones el coste del saneamiento pendiente

La red de saneamiento en Salceda abarca en la actualidad el 85% de las viviendas, incluyendo en este balance los proyectos de Entenza, en ejecución, y de O Cerquido y Soutelo, a punto de iniciarse. El servicio es una de las prioridades del gobierno local, por lo que el Concello dispone ya de los proyectos de ejecución de la totalidad del saneamiento pendiente. En total, son 612 viviendas las que carecen de este servicio, lo que se traduce en una inversión de 7,6 millones de euros para poder completar al 100% la red de saneamiento en todo el término municipal de Salceda.

Así se lo está comunicando el gobierno local a los vecinos y vecinas, a través de la celebración de reuniones en los diferentes centros culturales de las parroquias. En estos encuentros, la alcaldesa y el concejal de Axenda Ecolóxica, junto con la técnica redactora de los proyectos, de la empresa Igenia, están presentando dichos proyectos del saneamiento pendiente, cuya redacción se financió con cargo a una subvención de casi 228.000 euros de fondos europeos concedida por el Ministerio para la Transición Ecológica y reto demográfico a través del Consorcio de Augas do Louro. Por ahora ya presentaron los proyectos en las parroquias de Budiño, Parderrubias, A Picoña, Soutelo y Entenza, y en las próximas semanas visitarán San Xurxo y Santa María.

La alcaldesa, Loli Castiñeira, está aprovechando estas reuniones para agradecer a los vecinos y vecinas las autorizaciones de paso por parcelas privadas necesarias para poder ejecutar los diferentes ramales, sin las cuales sería inviable llevar a cabo muchos de estos tramos. Igualmente, explica la procedencia de los fondos destinados al saneamiento durante este mandato, que superaron los 3,5 millones de euros, aportados por Augas de Galicia, Confederación Hidrográfica do Miño-Sil y Diputación de Pontevedra. «É imprescindible esta colaboración entre as diferentes administracións, que nos permiten avanzar a grandes pasos na busca do obxectivo do 100% de vivendas saneadas», destaca la regidora, apuntando que el objetivo del equipo de gobierno es que Salceda pueda contar con la totalidad del servicio de saneamiento en 2032.

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Por otro lado, el gobierno local explica que la prioridad de actuaciones se establece siempre en base a criterios técnicos, priorizando aquellos ramales en los que se pueda atender a un mayor número de viviendas con el importe más bajo, y ejecutando siempre tramos que puedan entrar en funcionamiento por tener la posibilidad de ejecución de los tramos ya existentes.