Mos forma a 20 desempleados en desarrollo audiovisual y carpintería

El Concello de Mos ha puesto en marcha una nueva edición del obradoiro dual de empleo «Queda en Mos IV», subvencionado por la Xunta de Galicia, que destina 524.000 euros. La iniciativa permitirá contratar a 24 personas durante nueve meses, de los que 20 son alumnos-trabajadores, y otros cuatro son parte del equipo técnico encargado de la dirección, tutorización y formación del proyecto.

Los participantes se formarán en las especialidades de desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivos y trabajos de carpintería y muebles. En el área audiovisual se llevarán a cabo acciones vinculadas a la promoción del municipio, a la dinamización económica y a la organización de iniciativa como Formamos, Activamos-T o Queda en Mos.

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Por su parte, el alumnado de la especialidad de carpintería realizará trabajos de fabricación e instalación de mobiliario para dependencias municipales, centros educativos, ferias y eventos, además de la dotación de elementos para parques y espacios públicos.