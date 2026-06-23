La tomiñesa Marta Pereira conquista a público y jurado de Desfilamos

La colección Oxígeno, de la diseñadora tomiñesa Marta Pereira, fue la gran vencedora de la sexta edición de Desfilamos, el certamen de diseñadores noveles que se celebró este fin de semana en el Pazo de Mos coincidiendo con la Xuntanza de Palilleiras, que reunió a más de 420 palilleiras. Inspirada en la naturaleza y en la llegada de la primavera, Marta Pereira combinó el encaje y las puntillas artesanales con los detalles florales.

Además del premio del jurado, el trabajo de Marta Pereira se llevó también el premio del público, y el compromiso de la alcaldesa, Nidia Arévalo, de lucir el próximo año uno de los diseños de la colección ganadora, Oxígeno, en el acto central de la Festa da Rosa, tal y como hizo este año.

El segundo premio fue para Perlas do mar, del santiagués Nicolás Liste, una colección de streetwear que reinterpreta el ideal de belleza de «El nacimiento de Venus», de Botticelli, desde la identidad gallega, fusionando tradición y vanguardia, y utilizando elementos clave como el encaje y la resina.

Por otro lado, el tercer puesto fue para Mitra, de Estefanía y Pedro Orgaz, de Culleredo. Dicha colección reinterpretó a uno de los personajes más emblemáticos del carnaval gallego, «O Peliqueiro», haciendo uso de la artesanía y los bordados a mano.

Además, se entregaron dos premios más: el premio especial de las palilleiras, que fue para la colección As Viúvas dos Vivos, de Adriana Alonso; y el premio de las influencers invitadas al desfile, que recayó en Xelis Luaces, de Muxía.

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El desfile complementa a la Xuntanza de Palilleiras, una cita que cumplió este domingo su mayoría de edad, reuniendo a 35 asociaciones de toda Galicia para compartir experiencias, conocimientos y la pasión por el arte del encaje. En esta edición, uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el homenaje a Rosario González García, vecina de Mos, que fue distinguida como la palilleira más veterana, en reconocimiento a toda una vida dedicada a la conservación y transmisión de esta tradición artesanal.