Entrevista | Sergio Dalma Cantante
«Aún me pregunto qué tendrá ‘Bailar Pegados’ para que, 36 años después, siga viva»
El festival Petra Rosa de Porriño es la siguiente parada en la gira del artista que, en «Ritorno a Via Dalma», reinterpreta a los clásicos italianos
El festival Petra Rosa trae a Porriño a una de las voces más reconocidas del panorma musical español de los últimos, casi, 40 años. Sergio Dalma, su voz rasgada, su inmortal «Bailar Pegados» y un repertorio de clásicos de la música italiana estarán en las canteras de Porriño el próximo domingo, 28 de junio, para cerrar la primera edición de un festival que cuenta con el apoyo de Concertos do Xacobeo.
Su gira «Ritorno a Via Dalma» recala el próximo domingo en las canteras de Porriño. ¿Ha actuado alguna vez en un escenario así?
No, nunca. Pero lo que más me apetece es volver a Galicia y al área de Vigo. Es una zona donde siempre nos han tratado con mucho cariño, y el espectáculo que vamos a dar es para que la gente se lo pase bien. Son canciones de décadas muy variadas, que te transportan a la adolescencia, a momentos puntuales de tu vida. Poder hacer una parada en el festival Petra Rosa nos apetece mucho.
En « Ritorno a Via Dalma» vuelve a rendir homenaje a la música italiana.
No era consciente de que hacía 15 años de aquella primera «Via Dalma» y pensamos que era una buena forma de homenajear aquel disco que se convirtió al final en una trilogía. Nos dimos cuenta de que quedaban muchos autores que no habíamos interpretado. Volvía a ser un buen desafío enfrentarnos a artistas tan icónicos como Mina, Raffaella Carrà, Laura Pausini, Nek, Zucchero… Y queríamos hacerlo aquí, con productores jóvenes, que muchos de ellos no conocían estas canciones. No pretendo competir con los originales, porque eso es imposible, pero sí llevarlos a mi terreno. Creo que ha quedado un buen resultado; estamos satisfechos.
¿De dónde viene su interés por la música italiana?
Por narices la escuché en casa de mis padres. Era lo que sonaba en aquella época; ganaban el Festival de San Remo y a las pocas semanas ya estaban cantadas en español. Son canciones que he crecido con ellas. Me llamaban la atención esas melodías y esa forma de cantar.
En «Ritorno a Via Dalma» canta clásicos como «Felicitá», «Entre tú y mil mares» o «Baila Morena». Al mismo nivel está su «Bailar Pegados». ¿Se la siguen pidiendo mucho?
Sí, pero ya no hace falta que me la pidan, yo soy el primero que necesita cantarla, sería incapaz de bajarme del escenario sin cantar esa canción. No me he permitido nunca que se convirtiera en una losa. A día de hoy aún me pregunto qué tendrá esa canción para que, 36 años de haberla llevado a Eurovisión, siga estando viva. Es anecdótico ver cómo hay gente que no había ni nacido y la cantan en los conciertos, es una gran suerte. Cuando la estaba grabando nunca me imaginé que podría tener esta trascendencia.
La escucharemos en Porriño entonces…
Sí, como no… Espero no dejar de cantarla nunca, va pegada a mí.
Eres uno de los artistas más queridos y reconocidos del panorama musical en España. ¿Cuál es la clave para mantener viva una trayectoria de más de 30 años?
Ojalá tuviera la fórmula. Conforme han ido pasando los años me he dado cuenta de que ha habido un público increíble, que se ha portado conmigo de una forma única. Cuando viene alguien y me dice que tiene todos mis discos, me sigue impresionando. Además, eso ha dado pie a que sus hijos o hermanos pequeños hayan seguido también mi carrera de una forma natural. Y por mi parte, sigo subiéndome al escenario con aquellos nervios, ilusión, exigencia y respeto hacia el público y hacia mi trabajo para dar lo mejor.
¿Cómo ve el panorama musical actual alguien con su bagaje?
Creo que hay un buen relevo generacional. Hay gente muy preparada. Evidentemente la sociedad ha cambiado y escuchamos la música de otra forma, pero se está consumiendo mucha música y la gente acude a los conciertos. Se ha acostumbrado a pagar una entrada para acudir a los conciertos y valora la música en vivo. Creo que estas cosas hay que tenerlas en cuenta y es importante.
¿Ya tiene pensado qué vendrá después de «Ritorno a Vía Dalma»?
La verdad que no. Se que parte del equipo lleva tiempo preparando cosas, pero yo les digo que no quiero saber nada, que quiero centrarme en esta gira y disfrutarla al máximo. Luego me tomaré un pequeño descanso antes de meternos de lleno en un nuevo proyecto. Estamos en un momento en el que todo va tan de prisa que no te da tiempo a disfrutar y yo quiero disfrutar de cada concierto.
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