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Porriño autoriza 21 hogueras de San Juan

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D.P.

Porriño

El Concello de Porriño ultima un dispositivo especial para la celebración de la noche de San Juan en el municipio. Hasta el momento ya fueron autorizadas 21 hogueras, entre públicas y privadas, distribuidas por las distintas parroquias.

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