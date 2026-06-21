El Plan Hurbe financiará la reforma del parque Alcalde Ordóñez

La Xunta de Galicia autorizará mañana, en el Consello de los lunes, la firma de un acuerdo de colaboración con el Concello de Porriño para financiar la ejecución de las obras de mejora urbana, paisajística y de accesibilidad del parque Alcalde Ordóñez, que supondrá una inversión conjunta de algo más de 485.000 euros. A través de este convenio, que se enmarca dentro del Plan Hurbe, se transformará un espacio actualmente degradado y poco funcional en un parque seguro, plenamente accesible, confortable climáticamente y con una identidad paisajística vinculada al territorio.

El ámbito de actuación ocupa 2.210 metros cuadrados en la intersección de la calle Antonio Palacios con la calle Tarrela. Las actuaciones a ejecutar incrementarán la seguridad de uso, abriéndolo visualmente y garantizando la accesibilidad universal en el conjunto del parque mediante itinerarios continuos y ramplas adecuadas. En la intervención también se generará sombra natural, mejorando el confort térmico. Además, se instalarán elementos de agua que actuarán como reguladores térmicos y también espacios de juego.

Todo ello se hará reciclando los materiales existentes, espacialmente las piedras áridas, reduciendo el impacto ambiental y reforzando la identidad local vinculada al granito de Porriño.

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El gobierno gallego cofinanciará en un 70% estas intervenciones, aportando más de 340.000 euros.