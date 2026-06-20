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Mos se moviliza para exigir mejoras en la N-550

Plantean una concentración vecinal el próximo 10 de julio ante la subdelegación del Gobierno

Un momento de la comisión de seguimiento, el pasado jueves. | D.P.

Un momento de la comisión de seguimiento, el pasado jueves. | D.P.

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D. P.

Mos

La comisión de seguimiento de la N-550 ha convocado una concentración ante la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra para el próximo 10 de julio, con el objetivo de reclamar una respuesta de la Administración del Estado y exigir avances en las mejoras pendientes en la carretera a su paso por Mos.

La decisión se tomó durante la última reunión de la comisión, integrada por asociaciones vecinales, los tres grupos políticos de la Corporación municipal —PP, PSOE y BNG—, la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, representantes municipales y personal técnico.

Durante el encuentro, según explican desde el Concello, se constató que ni el Ministerio de Transportes ni la Subdelegación del Gobierno respondieron formalmente a las solicitudes de reunión trasladadas .

Al parecer, los representantes socialistas presentes en la reunión, indicaron que el subdelegado del Gobierno estaría dispuesto a reunirse con la comisión, pero sin la presencia de la alcaldesa. Esta posibilidad sería rechazada por los integrantes, al considerar injustificable excluir a la máxima representante municipal de un proceso impulsado por el propio Concello.

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La comisión insiste en la urgencia de actuar en la N-550 y recuerda que el Senado respaldó recientemente sus reivindicaciones para mejorar la seguridad vial y el mantenimiento de esta vía.

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