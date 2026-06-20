Infraestructuras
Mos se moviliza para exigir mejoras en la N-550
Plantean una concentración vecinal el próximo 10 de julio ante la subdelegación del Gobierno
La comisión de seguimiento de la N-550 ha convocado una concentración ante la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra para el próximo 10 de julio, con el objetivo de reclamar una respuesta de la Administración del Estado y exigir avances en las mejoras pendientes en la carretera a su paso por Mos.
La decisión se tomó durante la última reunión de la comisión, integrada por asociaciones vecinales, los tres grupos políticos de la Corporación municipal —PP, PSOE y BNG—, la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, representantes municipales y personal técnico.
Durante el encuentro, según explican desde el Concello, se constató que ni el Ministerio de Transportes ni la Subdelegación del Gobierno respondieron formalmente a las solicitudes de reunión trasladadas .
Al parecer, los representantes socialistas presentes en la reunión, indicaron que el subdelegado del Gobierno estaría dispuesto a reunirse con la comisión, pero sin la presencia de la alcaldesa. Esta posibilidad sería rechazada por los integrantes, al considerar injustificable excluir a la máxima representante municipal de un proceso impulsado por el propio Concello.
La comisión insiste en la urgencia de actuar en la N-550 y recuerda que el Senado respaldó recientemente sus reivindicaciones para mejorar la seguridad vial y el mantenimiento de esta vía.
- El deporte gallego llora la pérdida de la joven Noelia Gestoso
- Tres jóvenes heridas al ser atropelladas en un paso de peatones en Silleda
- Reino Unido ya vende sus pulpos en Galicia: su sector pesquero factura ya casi el doble que el gallego por la persistencia de su «plaga»
- Cancelado el Reggaeton Beach Festival 2026 de Nigrán: la dirección del evento anuncia que no habrá festivales este año
- La seguridad de la Selección no reconoce a Borja Iglesias y le impide entrar al hotel: «Soy jugador de España»
- Vía libre en Vigo para desarrollar casi 40.000 metros cuadrados en Teis: habrá ocho edificios, zonas verdes y una nave comercial
- Leticia Santos: «El conselleiro nos faltó al respeto y, si no dimite, Rueda debería destituirlo»
- Detenido en Ponte Caldelas el agresor machista que se dio a la fuga tras atacar a su expareja y secuestrar a su bebé