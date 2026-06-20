«Tenemos que seguir construyendo un Círculo vivo y útil»

Se cumplen tres años desde que asumió la presidencia del Círculo Recreativo Cultural (CRC). ¿Qué balance hace de este periodo?

Siendo objetivo, el balance no puede ser otro que muy satisfactorio. En estos tres años, el CRC ha crecido en número de socios —de 560 a cerca de 900— y ha experimentado una transformación importante tanto en sus instalaciones como en su programación. Cuando llegamos, teníamos claro que era necesario adaptar la entidad a la realidad actual y superar dinámicas que lo estancaban.

El Círculo tiene una historia muy importante en Porriño. ¿Cómo se moderniza una institución histórica sin perder su esencia?

Nuestro objetivo era preservar su esencia, pero haciéndolo más participativo y acorde con las demandas de la sociedad actual. Queda camino por recorrer, pero contamos con una economía saneada, una programación consolidada y una comunicación activa que nos han permitido avanzar en esa dirección.

¿Cuál considera que ha sido el principal logro de este mandato?

Volver a situar al Círculo en el centro de la vida sociocultural de Porriño. Queríamos que el CRC recuperase su vocación de servicio a la sociedad. Desde su nacimiento —cumple este mes de julio 70 años— ha impulsado iniciativas que han contribuido al desarrollo cultural y social del pueblo, y nuestro propósito ha sido recuperar ese espíritu adaptándolo a los tiempos actuales.

¿Y qué objetivos siente que aún están pendientes?

Debemos seguir incorporando socios que garanticen su futuro, continuar mejorando unas instalaciones con más de seis décadas de peso y abordar la actualización de unos estatutos que están obsoletos. Hay que seguir construyendo un CRC vivo y útil para la sociedad.

¿Hay algún proyecto o evento del que la directiva se sienta especialmente orgullosa?

Los proyectos que más satisfacción nos han generado son aquellos con dimensión de compromiso social. Iniciativas como «Mulleres nas rúas», «Outono Vivo», las «Xornadas de Música Galega Antonio I. Paz Valverde» o los «Premios Círculo», que este año cumplen 39 ediciones. Más allá de eventos concretos, nos sentimos especialmente orgullosos de haber consolidado una programación cultural con mayúsculas, estable y diversa, con música en directo, teatro, exposiciones, presentaciones de libros, charlas de interés social y actividades deportivas.

¿Qué ha aprendido Abel Gallego como presidente en estos tres años?

Noticias relacionadas

Desde el punto de vista de un tipo al que expulsaban del CRC cuando era adolescente y que ahora lo preside, quizás he aprendido a gestionar realidades muy distintas y a entender mejor las inquietudes de personas de todas las edades. Es una experiencia muy enriquecedora para cualquiera que crea en la importancia de implicarse en la vida pública.