Premio STEMbach
Tres alumnas del Lar diseñan una molécula que combate bacterias
Las alumnas Cellén Díaz, Lidia Durán y Lucía Rodríguez, integrantes del programa STEMbach del Colegio Lar, se han proclamado ganadoras de los Premios de Reconocimiento a los Trabajos de Investigación STEMbach 2024-2026, un certamen que reconoce los mejores proyectos científicos desarrollados por alumnado preuniversitario. Dicho premio lo ganan con un proyecto que aborda uno de los grandes desafíos sanitarios a nivel mundial: la creciente resistencia bacteriana a los antibióticos.
A través de una investigación bioinformática, las estudiantes desarrollaron una molécula híbrida diseñada mediante simulaciones computacionales avanzadas y programación especializada, con potencial para superar la eficacia de tratamientos antibióticos actualmente disponibles.
Este nuevo reconocimiento consolida al Colegio Lar como un ecosistema educativo donde la innovación, la investigación y el pensamiento científico forman parte esencial del aprendizaje. Además, el galardón supone una «revalidación del éxito alcanzado por el centro en la edición anterior del certamen, en la que otro equipo del colegio obtuvo también el primer premio», aseguran desde la dirección del colegio. La victoria del pasado año permitió a las estudiantes galardonadas viajar a Bruselas, donde visitaron el Parlamento Europeo.
«Detrás de este logro hay meses de trabajo riguroso, investigación extracurricular, análisis de datos y superación constante de retos técnicos», destaca el director del centro, Rodrigo M. Salgado Pombo.
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