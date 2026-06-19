La herencia teatral de la emigración

Salceda acogerá el estreno europeo de la obra Salceda en Festa, un ejemplo del teatro popular gallego escrito en la emigración argentina a principios del siglo XX. El texto fue recuperado por el IES Pedras Rubias de Salceda, que preparó la representación que tendrá lugar en doble sesión en el auditorio municipal de Salceda. La obra, ambientada en la parroquia salcedense de Entenza, muestra de manera costumbrista el ambiente festivo de los vecinos y vecinas durante la celebración de una romería, a la que asiste un joven emigrante retornado a su villa natal en compañía de su protector argentino.

La obra fue escrita en Buenos Aires por Don Crispín, pseudónimo del salcedense Antonio Fernández Lorenzo, y por Manuel González Iglesias, conocido como «O xastre de Lalín», natural de esta localidad gallega, ambos muy relacionados con el Centro de Protección Agrícola de Salceda, fundada por emigrantes en 1913 en la capital argentina. Se representó por primera vez el 13 de octubre de 1917 en el Orfeón Español, coincidiendo con la fiesta del cuarto aniversario del centro salcedense en la emigración, y fue tal su éxito que se presentó nuevamente en 1919, y en distintas ocasiones a lo largo de la década de los años 20.

La obra original incluso contó con banda sonora propia, compuesta por el compostelano Humberto Míguez Rúa, quien dirigió la orquesta en su estreno, destacando la composición del pasodoble titulado «Salceda», que sirvió de preámbulo en aquella ocasión. Sería publicada por entregas entre octubre de 1924 y junio de 1925 en el periódico El Agrario, que daba voz a las inquietudes del Centro de Protección Agrícola de Salceda en Buenos Aires.

La obra se representará por primera vez este domingo en el lugar de origen de los emigrantes que la escribieron hace algo más de un siglo y ejercerán como actores y actrices el alumnado y profesorado del IES Pedras Rubias, en colaboración con la Banda Cultural de Salceda, que pondrá música en directo, y el Rancho Tradicional da Feira.

«É un auténtico privilexio contar cunha sociedade así de comprometida. Fernando Telle e o IES Pedras Rubias veñen de facer un traballo espectacular tanto na recuperación do xornal El Agrario como agora co Salceda en Festa, do cal non podemos estar máis orgullosas», destaca la alcaldesa, Loli Castiñeira.

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La representación se celebrará en dos sesiones, el domingo 21 y el jueves 25 de junio, ambas a las 20.30 horas. Para poder asistir es necesario recoger la invitación en la Casa da Cultura Castelao, o en el propio Auditorio Municipal de Salceda el día de la representación si no se agotan antes.