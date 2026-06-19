César Portela, Premio Antonio Palacios de Arquitectura: «Es el que más feliz me hace»

El sector de la piedra natural celebró ayer su día grande en la Cantera Pozo do Liño de Porriño, el espacio elegido por la organización de Stonegal, la feria internacional dedicada a la piedra que se celebra esta semana en el Ifevi, para rendir homenaje al pasado y presente del sector, y caminar juntos hacia un futuro en el que la piedra siga ocupando un lugar preferente. En total, cerca de 300 invitados procedentes del ámbito empresarial, arquitectónico e institucional se citaron en la Stone Gala 2026 y aplaudieron a César Portela, el arquitecto gallego galardonado este año con el Premio Antonio Palacios de Arquitectura en Piedra.

Portela, que suma este reconocimiento al Premio Nacional de Arquitectura que recibió en 1999, habló del significado de la piedra cuando agradeció el galardón. «La piedra es ese material que transita por la historia del hombre, siendo esencial en la creación del hábitat humano. Por ello el inicio de cualquier obra se denomina: colocar la primera piedra», explicó el arquitecto, al mismo tiempo que habló del significado personal que tiene para él.

«A mí este premio me trae a la memoria las visitas que hacía con mi padre a las obras en que era aparejador y me emocionaba como los trabajadores, nuestros inigualables canteiros, la transportaban, la manejaban, la colocaban, la trabajaban y la convertían, pese a su tremenda dureza, en piezas constructivas, artísticas y poéticas. Y todo ello me emocionaba tanto que me animó a hacerme arquitecto y hoy este premio que me otorgáis, sin menosprecio de otros, es el que más me satisface y me hace feliz», confesó Portela.

La gala acogió también la entrega de otros dos reconocimientos con los que Stonegal quiso rendir homenaje a profesionales y empresas que han contribuido de forma decisiva al desarrollo de la industria de la piedra natural. El Premio a la Trayectoria en el Sector recayó en José Luis de la Hoz, en reconocimiento a su contribución al crecimiento y profesionalización de esta actividad; mientras que el Premio Fundadores distinguió a Francisco Cabaleiro Nogueira y Nemesio Martínez Novás, fundadores de la primera generación de Canteras de Rosa Porriño, como reconocimiento a una trayectoria empresarial que contribuyó a sentar las bases del desarrollo del granito gallego y de su proyección nacional e internacional.

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«O Porriño extrae cada año 250.000 toneladas de granito y el sector da empleo a 4.500 trabajadores, pero más allá de las cifras, hoy toca hablar de la magia. La magia de reunir en una cantera a nuestros fundadores, a quienes innovan con visión internacional y a creadores como César Portela, capaces de convertir el granito en arquitectura eterna. La magia de hacerlo, además, en un espacio que hemos recuperado para O Porriño, donde sigue latiendo la industria, pero también la cultura de la piedra», concluyó el alcalde porriñés, Alejandro Lorenzo.