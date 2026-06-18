La ayuda cambia de lado

El centro de Esclavas de la Virgen Dolorosa (EVD) Galicia de Mos teje un futuro mejor para los niños y niñas más desfavorecidas de la región de Cajamarca, en Perú. El centro, que presta apoyo a mujeres con discapacidad intelectual, ha puesto sus manos y agujas a disposición de la ONG Aulas Abiertas, que tiene en marcha un proyecto para recaudar fondos que destinarán a abrir un nuevo comedor escolar en el país andino. Cualquier persona con conocimientos de tricotaje puede participar, pues consiste en confeccionar mantas de lana para venderlas e invertir la recaudación en este proyecto solidario.

El centro residencial de Mos conoció dicha iniciativa a través de FARO y vieron en ella la oportunidad de aportar su granito de arena. «Nuestras usuarias también quieren y pueden ayudar a la comunidad», indica Begoña Mirón, encargada de la gestión de proyectos en EVG Galicia, explicando que, a través del taller de costura del centro, se pusieron en contacto con la oenegé viguesa, que visitó sus instalaciones en Mos para ofrecerle todos los detalles de este proyecto humanitario.

Ayer mismo comenzaron a ganchillar. Doce mujeres, la mitad usuarias de EVD Galicia de Mos y la otra mitad vecinas que acudieron al llamamiento del centro, se reunieron en el jardín de la residencia, en Petelos, para compartir una tarde de colaboración, conversación y compromiso social. Guiadas por la profesora de costura que imparte clases en el centro, Isabel Porto, las doce mujeres tejieron cuadrados de 30x30 centímetros de colores, que luego juntarán para crear las mantas de lana que donarán a Aulas Abiertas.

Tras esta primera sesión vendrán muchas más, avisan Begoña Mirón e Isabel Porto, invitando a cualquier persona con unos conocimientos mínimos de ganchillo a unirse al grupo. El propio centro se encarga de suministrar la lana, por lo que solo es necesario llevar agujas del número 6 o 7 y ganas de hacer del mundo un lugar mejor.

La actividad, además de tejer solidaridad, busca promover el espíritu de comunidad, y recordar que las usuarias del centro EVD Galicia, mujeres con discapacidad intelectual, también forman parte de esta, y también pueden contribuir a hacer del mundo un lugar mejor.