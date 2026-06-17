El Círculo de Porriño premiará a Susana Teijeira y a Raúl Francés

El Círculo Recreativo Cultural (CRC) de Porriño celebrará el próximo 27 de junio, sábado, una nueva edición de sus históricos Premios Círculo; una cita que, tras casi cuatro décadas de historia, se ha convertido en uno de los reconocimientos sociales y culturales más queridos y consolidados de la villa del Louro. Los galardones distinguen cada año a personas y entidades que, desde diferentes ámbitos, contribuyen a engrandecer el nombre de Porriño y a construir una sociedad más dinámica, talentosa y comprometida. Además, este año, la gala de entrega de premios conmemorará también el 70 aniversario del Círculo, que nació en el mes de julio de 1956.

La edición de 2026 reconocerá cinco trayectorias muy diferentes entre sí, pero unidas por un denominador común: la excelencia, el esfuerzo y el vínculo con Porriño. Una persona que reúne a la perfección esos valores es la científica porriñesa Susana Teijeira, que será homenajeada con la Mención Especial. Susana Teijeira es directora científica del Biobanco Galicia Sur y con su trabajo está contribuyendo al avance de la investigación en ámbitos como el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas y la medicina personalizada.

El Premio Círculo a la Cultura recaerá en el director de producción cinematográfica de películas como «La cena», Carlos Amoedo, profesional con una destacada trayectoria en el audiovisual español. Amoedo, nominado a un Premio Goya el pasado año por su trabajo en la película «Segundo premio», representa también una historia de pertenencia al propio Círculo, entidad en la que creció durante su infancia y juventud antes de desarrollar una carrera que le ha llevado a trabajar en proyectos reconocidos por la industria cinematográfica nacional.

En la categoría de Música, el galardón será para la cantante Noemi Fernández, quien «ejemplifica el esfuerzo de quienes deciden dedicar su vida a la creación artística y abrirse camino en el complejo mundo de la música profesional», destacan desde el Círculo.

Por otro lado, el Premio Círculo Recuerdo será para Raúl Francés Valverde, a título póstumo. Presidente del CRC en dos etapas y figura muy implicada en la vida cultural y social de la villa, «Raúl Francés dejó una profunda huella en Porriño a través de su compromiso con la cultura, la memoria colectiva, el patrimonio y los valores democráticos», recuerdan desde la entidad.

Noticias relacionadas

Finalmente, el Premio Círculo al Deporte distinguirá al gimnasta porriñés Hernán Sío, ejemplo de talento, disciplina y capacidad de superación. «Su trayectoria deportiva lo sitúa entre los grandes referentes actuales del deporte nacional en su disciplina y proyecta el nombre de Porriño más allá de nuestras fronteras», ensalzan desde el Círculo, invitando a asistir a la gala, para lo que será necesario inscribirse antes del 22 de junio, pues las plazas son limitadas.