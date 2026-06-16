Porriño galardona a quienes lo hacen grande

Los Premios Antonio Palacios emocionaron al público congregado frente a la casa del Concello de Porriño. Sobre todo al recordar la historia de Dora Carrera; una historia de superación, lucha y coraje. «O Porriño y Galicia entera tienen una deuda impagable con Dora y todas las madres que, como ella, rompieron silencios, señalaron a los culpables y abrieron las puertas del Pazo de Baión», aseguró el alcalde, Alejandro Lorenzo, que entregó el Premio de Honor a la familia de Dora Carrera, una de las fundadoras de Érguete.

El acto hizo un viaje en el tiempo por las distintas décadas del siglo XX y XXI de Porriño. Dora, fallecida este año, remataba este viaje que arrancaba en los años 40 para premiar una tradición única que superó ya los 80 años de historia desde su nacimiento en 1944 en la calle Xogo da Ola, justo frente al Bar Celtiña. Sobre el escenario se recordaron los nombres de algunos de los primeros jugadores: Suso Celtiña, Saro, Carrera, Jandro Revello, Roscas, Juan Cambote, Pepe da Vía, Rique, Rocha, Brasilio o Lino, y también a una mujer que más tiempo ejerció como madrina: Pura Leitiña. Junto a ella, subieron al escenario algunos de los jugadores que actualmente mantienen viva esta tradición.

La gala se trasladó a los años 60 para conocer la trayectoria de Ceamsa, la semilla del polígono industrial de As Gándaras. La compañía se forjó gracias a la mente de Ignacio Alzueta, un emprendedor visionario donostiarra que supo ver en las algas «el oro del mar», y viajó por el mundo hasta dar con la fórmula para procesarlas hacia la alimentación humana, eligiendo Porriño como punto estratégico de conexión atlántica.

La Asociación de Amas de Casa, Consumidores e Usuarias Rosais, fundada en 1984, fue galardonada por sus más de 40 años de trayectoria como alicerce fundamental del activismo local y sororidad. El colectivo rompió barreras en una época compleja en la que las mujeres no solían viajar solas, convirtiéndose en una red indispensable para la formación, el ocio y la lucha contra la violencia de género.

Por último, el padre del futbolista Gabri Veiga, Juan Veiga, fue el encargado de recibir el premio al Deporte tras excusar la presencia de su hijo, actual campeón de liga del Porto F.C., que se encuentra de luna de miel. Durante el acto se repasaron sus éxitos deportivos, pero también anécdotas de cuando era niño.

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«Hoy entregamos los premios que llevan el nombre de nuestro arquitecto más universal, Antonio Palacios, a personas y entidades que, como él, hicieron grandes cosas desde, para o por este pueblo. Personas que traspasaron fronteras, que conservaron nuestras tradiciones, que lucharon por nuestra gente, que nutrieron a nuestro tejido industrial o que nos hicieron vibrar con sus logros», concluyó el regidor porriñés.