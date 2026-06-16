Mos promete que la Feira do Viño Rosado «nació para quedarse»

El Concello de Mos ha hecho un balance muy positivo de la primera edición de la Feira do Viño Rosado de Galicia, que se celebró durante todo el fin de semana en el Pazo de Mos y que nació al calor de la Festa da Rosa. Precisamente por esta buena acogida, la alcaldesa, Nidia Arévalo, asegura que «nació para quedarse».

El evento permitió al público asistente a la Festa da Rosa degustar vinos rosados elaborados por bodegas de lasD.O. Monterrei, Ribeira Sacra y Valdeorras. Colaboraron en el mismo la Asociación BaRes Mos, que contribuyeron a completar la oferta gastronómica. Igual de fundamentales fueron las integrantes de la Asociación de Mulleres Rurais de Mos, encargadas de la tradicional exaltación de la empanada de maíz.

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«Esta primera edición nos permitió comprobar el enorme interés que despierta esta propuesta y ahora nuestro objetivo es seguir mejorando, ampliar la participación y consolidar Mos como un punto de referencia para los vinos rosados gallegos», concluye Arévalo.