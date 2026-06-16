Festa da Rosa
Mos promete que la Feira do Viño Rosado «nació para quedarse»
El Concello de Mos ha hecho un balance muy positivo de la primera edición de la Feira do Viño Rosado de Galicia, que se celebró durante todo el fin de semana en el Pazo de Mos y que nació al calor de la Festa da Rosa. Precisamente por esta buena acogida, la alcaldesa, Nidia Arévalo, asegura que «nació para quedarse».
El evento permitió al público asistente a la Festa da Rosa degustar vinos rosados elaborados por bodegas de lasD.O. Monterrei, Ribeira Sacra y Valdeorras. Colaboraron en el mismo la Asociación BaRes Mos, que contribuyeron a completar la oferta gastronómica. Igual de fundamentales fueron las integrantes de la Asociación de Mulleres Rurais de Mos, encargadas de la tradicional exaltación de la empanada de maíz.
«Esta primera edición nos permitió comprobar el enorme interés que despierta esta propuesta y ahora nuestro objetivo es seguir mejorando, ampliar la participación y consolidar Mos como un punto de referencia para los vinos rosados gallegos», concluye Arévalo.
- Una boda celtista hasta las lágrimas: la sorpresa de Iago Aspas y Claudio Giráldez que emocionó a Valeria y Alberto
- Las playas de Vigo empiezan a vaciarse
- Diez carreras gallegas exigen más de un 12 para entrar en la universidad
- El perro más bello del mundo es de Vigo y se llama Hugo Boss: «Lo mejor que tiene es la expresión de la cara, es precioso»
- El comercio local de Vigo, en contra de la apertura de supermercados domingos y festivos: «Es competencia desleal»
- Muere un motorista en un accidente en Barro
- La gallega Tatiana Badiola de 33 años, entre las primeras beneficiadas por las ayudas de la ley ELA: «Ahora empieza otro desafío; convertir ese derecho en cuidados reales»
- Aduanas incorporará a su base de Vigo una patrullera de casi 40 metros incautada el pasado verano en el Estrecho