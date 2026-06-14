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Salceda recupera «El Agrario» publicado entre 1917 y 1926

La iniciativa parte del IES Pedras Rubias, que recuperó 82 números

Un momento del acto celebrado en el IES Pedras Rubias.

Un momento del acto celebrado en el IES Pedras Rubias. / | D.P.

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D. P.

Salceda

El periódico «El Agrario», editado por la emigración salcedense en Buenos Aires entre 1917 y 1926, ya puede consultarse en internet gracias a una iniciativa del IES Pedras Rubias. El centro educativo logró recuperar 82 ejemplares adicionales, que se suman al único número conocido hasta ahora, dejando accesibles 83 ediciones a través de Galiciana, la Biblioteca Digital de Galicia.

La presentación de esta colección digitalizada tuvo lugar en el IES, en un acto en el que participaron alumnado, investigadores y responsables de Galiciana. La alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira, destacó el valor histórico de esta recuperación, que permite acercar a cualquier persona un documento clave para entender la Salceda de principios del siglo XX. Al acto asistieron también los ex alcaldes José Manuel Fernández «Chicho» y Marcos Besada.

Estas publicaciones constituyen una valiosa fuente para estudiar el movimiento agrarista, la emigración gallega en América y las redes de apoyo mutuo creadas por los emigrantes. Además, reflejan la intensa conexión entre Buenos Aires y Salceda.

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Además intervinieron el historiador Quico Paz Antón; Fernando Telle, vicedirector del instituto e impulsor de esta recuperación, y finalmente Elena Díaz del Río y Noelia Bascuas Herrero del equipo técnico de Galiciana.

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