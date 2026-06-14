Historia
Salceda recupera «El Agrario» publicado entre 1917 y 1926
La iniciativa parte del IES Pedras Rubias, que recuperó 82 números
El periódico «El Agrario», editado por la emigración salcedense en Buenos Aires entre 1917 y 1926, ya puede consultarse en internet gracias a una iniciativa del IES Pedras Rubias. El centro educativo logró recuperar 82 ejemplares adicionales, que se suman al único número conocido hasta ahora, dejando accesibles 83 ediciones a través de Galiciana, la Biblioteca Digital de Galicia.
La presentación de esta colección digitalizada tuvo lugar en el IES, en un acto en el que participaron alumnado, investigadores y responsables de Galiciana. La alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira, destacó el valor histórico de esta recuperación, que permite acercar a cualquier persona un documento clave para entender la Salceda de principios del siglo XX. Al acto asistieron también los ex alcaldes José Manuel Fernández «Chicho» y Marcos Besada.
Estas publicaciones constituyen una valiosa fuente para estudiar el movimiento agrarista, la emigración gallega en América y las redes de apoyo mutuo creadas por los emigrantes. Además, reflejan la intensa conexión entre Buenos Aires y Salceda.
Además intervinieron el historiador Quico Paz Antón; Fernando Telle, vicedirector del instituto e impulsor de esta recuperación, y finalmente Elena Díaz del Río y Noelia Bascuas Herrero del equipo técnico de Galiciana.
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