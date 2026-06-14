Mos homenajea a las rosas y al rosado

La vecina María Fernández Blanco ganó ayer el premio a la mejor rosa de Mos durante la 53ª edición de la Festa da Rosa, celebrada en el recinto del Pazo de Mos. Durante la jornada la parroquia de Cela fue distinguida por ser la que más ramos presentó al concurso.

A pesar del intenso calor, los actos principales de la Festa da Rosa, que incluyó este año la I Feira do Viño Rosado de Galicia, se celebraron con normalidad en un recinto al que acudieron cientos de personas.

Uno de los momentos más especiales fue la lectura del pregón por parte del actor cómico Xosé Antonio Touriñán, quien hizo referencia a su participación en la película «Rondallas», muy vinculada a Mos. «Moito ensaio tiven para mover a bandeira... Aínda que sería moi bonito facer un ‘Rondallas 2’, creo que non é necesario, sobre todo por supervivencia persoal e da xente que me rodea», bromeó en alusión al esfuerzo que supuso interpretar su papel de abanderado. Durante su intervención también realizó algunos de sus conocidos sketches e hizo referencias a las peculiaridades de Mos.

Exposición de rosas durante la fiesta. / | ANXO GUITIÉRREZ

Las rondallas fueron protagonistas también en otro de los momentos destacados de la jornada, cuando se otorgó el título de Valedor da Rosa a Daniel Burgos, exdirector de la Rondalla Santa Eulalia, que inspiró la película de Daniel Sánchez Arévalo. En el momento de su nombramiento, y totalmente por sorpresa, entró en el recinto festivo la Rondalla Santa Eulalia, completamente uniformada, interpretando la pieza que el propio Burgos compuso para la película.

Además de Burgos, fueron nombrados valedores da Rosa Patricia Martínez, una de las referencias del baile deportivo a nivel nacional e internacional; la conselleira de Medio Rural, María José Gómez Rodríguez; el grupo de comunicación Radio Vigo, siendo Eugenio González de Haz, el encargado de recibir la distinción en presencia de su hermano Jaime; y el proyecto Celta Integra.

Como valedoriños fueron reconocidos Alba Salgueiriño Bacelo y Óscar Molinos Rodríguez, estudiantes de 2º de Bachillerato en el IES de Mos, que destacan por su trayectoria académica, su implicación en la vida del centro y su capacidad para mantener el compromiso con los estudios pese a afrontar complejas situaciones personales de salud. Su nombramiento reconoce valores como la constancia, el esfuerzo y la capacidad de superación.

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La entrega de premios de las rosas fue otro de los momentos destacados de la jornada. Nieves Dávila recibió el premio por Cela; Mucha Alonso, por Dornelas; María Jesús Beltrán, por Tameiga; María Romero, por Torroso; Abel Alonso, por Pereiras; Sandra Sánchez, por Sanguiñeda; Fita Lago, por Guizán; María Fernández Blanco, por Mos; Mateo Míguez, por Petelos; y Rosa García, por Louredo.Como viene siendo habitual, la jornada también contó con los premios de las empanadas de millo. Sara Sanmartín logró el galardón a la mejor presentación, panadería San Miguel recibió el premio a la empanada más grande y Carmen Albán fue reconocida por el mejor sabor.