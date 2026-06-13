Salceda aprueba el saneamiento de Soutelo para iniciar las obras en otoño

El gobierno de Salceda aspira a que las obras de la primera fase del saneamiento de Soutelo comiencen en otoño, tras aprobarse en el pleno, por unanimidad, el proyecto de ejecución. Aunque las obras serán licitadas por la Confederación Hidrográfica, parten de un convenio de colaboración entre ambas instituciones, por lo que el pleno tuvo que dar el visto bueno al proyecto.

Durante el debate, la alcaldesa, Loli Castiñeira, desveló un compromiso de la Confederación para aprobar en breve la segunda fase del saneamiento y completarlo en poco tiempo. Según la regidora, la semana pasada mantuvo una reunión en la sede de la Confederación con el presidente, José Antonio Quiroga, y existe el compromiso de seguir adelante con la segunda fase durante este mandato.

Marcos Troncoso, edil de Medio Ambiente, destacó que el proyecto marca el inicio del saneamiento en Soutelo, «nunha fase ambiciosa e moi complicada. Son tres tramos de 850 metros, ten 24 pozos de rexistro de formigón e unha rede de colectores de PVC. Ten tamén un bombeo na parte máis baixa. Esta primeira fase comprende o enganche de 25 vivendas e a reposición completa de viais».

Añadió que el plazo de ejecución es de ocho meses y que ahora se procederá a la licitación, «que pode ser en setembro ou outubro». El presupuesto de licitación supera los 603.200 euros.

El PP votó a favor para «ir completando la red de saneamiento», pero indicó que queda mucho por hacer. El portavoz popular, Santiago Rodríguez Dávila, destacó la competencia municipal y el apoyo de otras administraciones, y puso como ejemplo a la Xunta, la Diputación y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El PSOE, a través de Xurxo Gregorio Vaqueiro, destacó que este proyecto se inicia para que, en el futuro, se pueda alcanzar el saneamiento del cien por cien del Concello.

Marcos Troncoso, en respuesta al PP, indicó que tras las inversiones de otras administraciones hay un trabajo de negociación y destacó que «reunímonos con todas as administracións de todos os cores políticos, e cando remate a lexislatura poderemos dicir que se moveron máis de tres millóns de euros en saneamento».

La regidora, para concluir, agradeció a la Confederación el esfuerzo en la financiación y criticó que, cuando la Xunta hizo la obra de aceras en Vendanova, en 2017, no contemplase —tal y como le había propuesto el Concello— el paso del saneamiento, por lo que ahora debe deshacerse parte de la obra de las aceras y reponerla.

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También reivindicó la gestión del gobierno en materia de saneamiento e indicó que actualmente quedan 612 viviendas sin este servicio en la localidad: «Pero seguimos avanzando e aínda queda un ano».