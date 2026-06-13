El alumnado del Pino Manso hace el hormigón más resistente
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Porriño
El alumnado de 1º de Bachillerato del IES Pino Manso de O Porriño logró el primer premio de «O Gran Concurso do Formigón 2026» tras elaborar el hormigón más resistente de la provincia, con una resistencia de 25,2 N/mm².
El segundo y tercer puesto fueron para el IES Auga da Laxe, de Gondomar, y el IES Carlos Casares, de Vigo. El certamen, organizado por el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Pontevedra, contó con la participación de 33 centros educativos de la provincia y más de 350 alumnos. Pino Manso competirá ahora en la fase nacional.
La compañía especializada en ensayos de hormigón Enmacosa, en su laboratorio de Mos, fue la encargada de estudiar la resistencia.
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