El alumnado del Pino Manso hace el hormigón más resistente

El alumnado de 1º de Bachillerato del IES Pino Manso de O Porriño logró el primer premio de «O Gran Concurso do Formigón 2026» tras elaborar el hormigón más resistente de la provincia, con una resistencia de 25,2 N/mm².

El segundo y tercer puesto fueron para el IES Auga da Laxe, de Gondomar, y el IES Carlos Casares, de Vigo. El certamen, organizado por el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Pontevedra, contó con la participación de 33 centros educativos de la provincia y más de 350 alumnos. Pino Manso competirá ahora en la fase nacional.

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La compañía especializada en ensayos de hormigón Enmacosa, en su laboratorio de Mos, fue la encargada de estudiar la resistencia.