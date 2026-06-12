Intervienen más de 700 muñecos y 3.800 juegos en un comercio mayorista de Mos

La Guardia Civil se incautó de 720 muñecos, 3.870 juegos (de bloques, de dados y de cartas), 933 gafas graduadas y 585 punteros láser que se encontraban almacenados en un comercio mayorista situado en Mos. Los agentes detectaron que los productos procedían de contrabando, su origen era fraudulento o carecían de la suficiente seguridad para su venta.

La acción se desrrolló durante el pasado 1 de junio concretamente por la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, en la que también se sometió al lugar a una inspección documental.

En concreto, el establecimiento de venta al por mayor, según informa la Benemérita a través de una nota de prensa, infringió varias leyes relativas al contrabando de objetos, a la seguridad de los juguetes y del material, a la regulación de productos sanitarios y, finalmente, al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

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«Desde la Guardia Civil se recuerda que adquirir productos que cumplan la normativa vigente es una garantía para su seguridad y la de su familia», puntualiza el cuerpo de seguridad, que incide en la importancia de la colaboración ciudadana «para detectar y retirar del mercado aquellos artículos que puedan suponer un riesgo para los consumidores».