Intervienen más de 700 muñecos y 3.800 juegos en un comercio mayorista de Mos
Los productos carecían de diversas obligaciones para ser puestos a la venta
El material incautado por la Guardia Civil suma un valor de unos 40.000 euros
La Guardia Civil se incautó de 720 muñecos, 3.870 juegos (de bloques, de dados y de cartas), 933 gafas graduadas y 585 punteros láser que se encontraban almacenados en un comercio mayorista situado en Mos. Los agentes detectaron que los productos procedían de contrabando, su origen era fraudulento o carecían de la suficiente seguridad para su venta.
La acción se desrrolló durante el pasado 1 de junio concretamente por la Patrulla Fiscal y de Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra, en la que también se sometió al lugar a una inspección documental.
En concreto, el establecimiento de venta al por mayor, según informa la Benemérita a través de una nota de prensa, infringió varias leyes relativas al contrabando de objetos, a la seguridad de los juguetes y del material, a la regulación de productos sanitarios y, finalmente, al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
«Desde la Guardia Civil se recuerda que adquirir productos que cumplan la normativa vigente es una garantía para su seguridad y la de su familia», puntualiza el cuerpo de seguridad, que incide en la importancia de la colaboración ciudadana «para detectar y retirar del mercado aquellos artículos que puedan suponer un riesgo para los consumidores».
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