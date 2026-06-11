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Una villa más limpia

Salceda implica a la hostelería contra las colillas entregando contenedores

El gobierno local y hosteleros junto a los contenedores de colillas. | D.P.

El gobierno local y hosteleros junto a los contenedores de colillas. | D.P.

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D. P.

Salceda de Caselas

El Concello de Salceda ha puesto en marcha una campaña para reducir residuos específicos y mejorar la convivencia urbana. En su primera fase se centra en las colillas y cuenta con el apoyo de 29 locales de hostelería que cuentan ya con un contenedor de colillas a las puertas de cada establecimiento.

El propio personal de limpieza del Concello es el encargado de vaciarlos y verter las colillas recogidas en un «cabichómetro», que servirá para medir la cantidad recogida en la campaña. Dicha campaña, nombrada «Coida Salceda», tendrá continuidad fomentando la recogida de excrementos caninos y limpieza de micciones; e informando sobre el servicio y la importancia de la recogida de enseres para evitar el abandono en la calle.

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El Concello destinó cerca de 14.000 euros, procedentes de la línea 2 del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra, al desarrollo de dicha iniciativa que «non só busca unha vila máis limpa estéticamente, senón avanzar cara a un modelo de sustentabilidade onde a colaboración veciñal sexa o motor do cambio».

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