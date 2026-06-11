Porriño urbanizará el entorno de las 36 viviendas públicas

El Concello de Porriño urbanizará el entorno de la parcela donde se construirán 36 viviendas públicas y financiará dicha obra con cargo a un préstamo de cerca de 740.000 euros que le concederá la Xunta. Así lo sellaron ayer el alcalde, Alejandro Lorenzo, y la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, con la firma de un convenio que blinda dicha operación.

En concreto, la Xunta concederá al Concello un préstamo sin intereses de 737.557 euros, por un plazo de 8 años, con cargo al Fondo de Cooperación de la Xunta para actuaciones de rehabilitación y conservación del patrimonio construido, dirigido a municipios de menos de 50.000 habitantes. Este dinero se destinará a financiar la urbanización de un tramo de la calle Fernández Areal y del viario E del SUR PPR-5, en el entorno de la parcela que cedió el Concello al Gobierno gallego para la construcción de 36 viviendas públicas.

En este sentido, la titular de Vivenda recordó que la Xunta ya licitó la redacción del proyecto y la construcción de las 36 viviendas públicas que se crearán en este ámbito, cuyo presupuesto asciende a 8,1 millones de euros. Rematado el plazo de licitación, el Ejecutivo autonómico se encuentra ahora en fase de valoración de las seis ofertas presentadas para hacerse con este contrato, que establece la obligación de utilizar técnicas industrializadas en su construcción.

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En la misma zona en la que se levantarán estas 36 viviendas públicas la Xunta, con el Concello de la mano, tramita un Proyecto de Interés Autonómico (PIA) para desarrollar suelo en el que poder construir alrededor de 300 viviendas. El contrato para la redacción de este PIA también está en fase de estudio de las ofertas de las cinco firmas que se presentaron a la licitación.