Sector de la piedra
Porriño cederá un estand gratuito a las empresas locales en Stonegal
El Concello de Porriño presentó ayer su propuesta expositiva para la feria internacional Stonegal 2026, que se celebrará en el Ifevi del 17 al 19 de junio. Según desveló el alcalde, Alejandro Lorenzo, en un acto que tuvo lugar en la cantera de LR Natural Granite en Atios, el Concello pondrá a disposición de las empresas locales un stand institucional de manera gratuita, con el objetivo de facilitar su participación en la feria.
«O Porriño no se entiende sin su piedra, y este stand gratuito es una herramienta directa para que nuestro tejido empresarial brille y siga creciendo en el mejor escaparate posible», explicó Lorenzo, añadiendo que «participar en Stonegal reafirma nuestro papel como motor de este sector en Galicia».
Además de tener su propio stand en la feria, el Concello de Porriño ejercerá como anfitrión de la Stone Gala, una gala de entrega de premios que tendrá lugar el 18 de junio en una de las canteras del municipio.
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