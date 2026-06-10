Celta360 culminará su nueva fase en septiembre de 2027

El proyecto Celta360, que impulsa el Real Club Celta de Vigo en la Ciudad Deportiva Afouteza de Mos, avanza a buen ritmo. Hace menos de un año que comenzaban las obras de su segunda fase, que, tal y como reveló ayer la presidenta del club celeste, Marián Mouriño, ofrecerán resultados en septiembre de 2027, con la apertura del edificio mixto y cuatro nuevos campos de fútbol. Dicho edificio mixto, del que ya se aprecian los cimientos, contará con un centro de formación, donde se impartirán ciclos universitarios y de formación profesional en materias relacionadas con la salud y el deporte; un centro de eventos, una clínica deportiva y un centro de innovación.

Mouriño mostró el estado actual de las obras al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; al conselleiro de Educación, Román Rodríguez; al rector de la Universidad de Vigo, Manuel Joaquín Reigosa; y a la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo. La presidenta celeste mostró a todos ellos los avances alcanzados en menos de un año y destacó que el proyecto de formación será de los primeros que se inauguren.

El presidente gallego también puso en valor la vertiente formativa del Celta360, destacando las futuras instalaciones como un espacio que sumará «a la revolución silenciosa de la formación profesional gallega, permitiendo ampliarla a nuevos nichos vinculados al deporte, un sector con mucha demanda». Igualmente, Rueda recordó que Celta360 fue declarado de interés autonómico (PIA) porque «tendrá un impacto enorme y muy positivo en Mos, en Vigo, en su área de influencia y en toda Galicia».

Por su parte, la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, destacó que la iniciativa convertirá al municipio en un referente internacional. «Hablamos de un proyecto innovador y transformador que situará a Mos en el mapa mundial y que será observado con interés desde muchos lugares», indicó Arévalo, reafirmando su compromiso institucional por culminar la iniciativa.

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En cuanto a la proyección internacional de esta infraestructura, tanto Mouriño como Rueda recordaron que esto ya es un hecho, pues las instalaciones de Afouteza fueron confirmadas oficialmente como subsedes para el próximo Mundial 2030, de manera que aquí se concentrarán una o dos selecciones. Para entonces esta segunda fase estará completamente rematada y sumará un mini estadio, una residencia, una zona de restauración y un hotel.