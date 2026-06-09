Premios
Juan Vázquez gana el certamen de talla en piedra de Porriño
Juan Vázquez Pérez fue el ganador del primer Certamen de Talla en Piedra Antonio Palacios de Porriño, que se celebró este fin de semana en la villa del Louro. Además de hacerse con el premio del jurado, Juan Vázquez también consiguió el premio del público. En segundo lugar quedó la escultura realizada por Nicolás Rincón y el tercer premio fue para la de Alexandre López.
La iniciativa, impulsada por el Concello de Porriño en colaboración con el IES Ribeira do Louro, busca reivindicar la piedra como seña de identidad de Galicia y poner en valor el oficio de la cantería. Esta edición contó con la colaboración de José Antonio Lemos, gerente de Lemmar Granite, que cedió los bloques de piedra de alba de la cantera de Chandebrito sobre las que se trabajaron los siete aspirantes.
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