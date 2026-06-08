Mos mantiene restricciones sobre el uso de agua en Pereiras mientras realiza analíticas por el gasóleo vertido tras volcar un camión en la AP-9
El carril derecho en sentido Tui de la autopista todavía permanece cortado desde el accidente
El Concello de Mos mantiene bajo vigilancia los pozos y regatos de la parroquia de Pereiras tras el vertido de gasóleo provocado por el vuelco de un camión cisterna en la AP-9, cuyo carril derecho, en sentido Tui, todavía permanece cortado, aunque se espera su apertura en el día de hoy.
En la zona afectada por el vertido, el Concello recomienda no consumir agua procedente de pozos particulares ni emplear agua de regadíos hasta disponer de los resultados de las analíticas que se están realizando en una docena de pozos particulares. En este sentido, desde el Ayuntamiento recuerdan que están a disposición de los vecinos por si necesitan agua y que, si las personas propietarias de pozos desean solicitar un análisis de agua, pueden contactar con el Concello de Mos en el teléfono 670.884.712. Igualmente, piden a los vecinos y vecinas que, en caso de percibir olor a combustible, alteraciones en el sabor del agua o presencia de manchas o películas aceitosas, lo comuniquen lo antes posible.
Por otro lado, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil ha iniciado una campaña de muestreo en varios arroyos y ríos. Los resultados permitirán determinar si el combustible llegó a afectar a las aguas superficiales o subterráneas de la zona, por lo que, mientras tanto, la Consellería de Sanidad recomienda no beber agua y no utilizarla para cocinar, lavar alimentos, higiene personal, regar la huerta, hervirla o darle de beber a animales.
También informan desde el Concello que las traídas de Roubín, Casalmorto, Campo de Eiró y Ran Rafael no se vieron afectadas por el vertido, pero que, de manera preventiva, se recomienda a los vecinos de Pereiras y Sanguiñeda, situados el área afectada, que no hagan uso de los regadíos de las fincas hasta nuevo aviso.
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