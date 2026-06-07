Cultura
Salceda acoge el encuentro «Instrumentos con alma»
Se trata de una actividad enmarcada en el proyecto de cooperación Interritmos Raíces Vivas
El Auditorio Municipal de Salceda de Caselas acogerá el viernes 12 de junio, a las 19:30 horas, el encuentro «Instrumentos con alma», una actividad enmarcada en el proyecto de cooperación Interritmos Raíces Vivas. La cita consistirá en un coloquio moderado por la gestora cultural Patricia Hermida, en el que participarán la bailaora Monika Bellido y el bailador Chema Cebreiro para reflexionar sobre los vínculos entre las músicas de raíz de Galicia y Andalucía a través de sus instrumentos. La jornada concluirá con una actuación del grupo local Donicelas. La entrada será gratuita hasta completar aforo, previa inscripción en gdr@gdrterraeauga.gal.
Interritmos Raíces Vivas es un proyecto financiado a través de la Intervención Leader del PEPAC 2023-2027 que busca preservar, revitalizar y proyectar la música de raíz gallega, favoreciendo el diálogo entre tradición y creación contemporánea y el intercambio cultural con otras expresiones musicales, especialmente el flamenco.
- Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro habilita una zona específica para pacientes de salud mental
- Condenan a la CIG a pagar 15.000 euros a una trabajadora por negarle la reducción de jornada para el cuidado de sus dos hijos
- El Concello de Cangas coloca grandes piedras en la zona de playas para impedir el aparcamiento de turismos y autocaravanas
- Povisa ficha al doctor Manuel Ruibal para impulsar la cirugía robótica con el sistema Da Vinci Xi
- Povisa sufre su mayor fuga de usuarios con casi 8.000 solicitudes de salida en el mes de elección de hospital
- El Celta arrancará la próxima temporada con más espectadores en las gradas de Balaídos: el Concello de Vigo anuncia una importante novedad en el estadio
- Los estudiantes que hicieron el examen de Historia de España, en la que hubo problemas, pueden respirar tranquilos: los correctores serán «flexibles»
- Profand deja ver por fin el viejo Banco de Galicia: la joya de Pacewicz reaparece en pleno centro de Vigo