Salceda acoge el encuentro «Instrumentos con alma»

El Auditorio Municipal de Salceda de Caselas acogerá el viernes 12 de junio, a las 19:30 horas, el encuentro «Instrumentos con alma», una actividad enmarcada en el proyecto de cooperación Interritmos Raíces Vivas. La cita consistirá en un coloquio moderado por la gestora cultural Patricia Hermida, en el que participarán la bailaora Monika Bellido y el bailador Chema Cebreiro para reflexionar sobre los vínculos entre las músicas de raíz de Galicia y Andalucía a través de sus instrumentos. La jornada concluirá con una actuación del grupo local Donicelas. La entrada será gratuita hasta completar aforo, previa inscripción en gdr@gdrterraeauga.gal.

Interritmos Raíces Vivas es un proyecto financiado a través de la Intervención Leader del PEPAC 2023-2027 que busca preservar, revitalizar y proyectar la música de raíz gallega, favoreciendo el diálogo entre tradición y creación contemporánea y el intercambio cultural con otras expresiones musicales, especialmente el flamenco.