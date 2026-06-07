Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La visita del Papa, en directoCierre de camas del SergasVigo Mundial 2030Vuelco camión cisterna AP-9Nueva conectividad vuelos VigoNegocios con historia en Vigo
instagramlinkedin

Festa da Rosa

Miles de personas bailan con Cali & el Dandee en Mos

Actuación de Cali &amp; el Dandee en Mos.

Actuación de Cali & el Dandee en Mos. / D.P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

D.P.

Mos

Varios miles de personas asistieron en la noche del viernes al concierto de Cali & el Dandee en el Pazo de Mos, convirtiendo dicha cita en el primer gran evento de la Festa da Rosa 2026 y en uno de los actos más multitudinarios de la programación festiva. El espectáculo, incluido en la agenda de Concertos do Xacobeo y patrocinado por Turismo de Galicia, reunió a miles de vecinos y visitantes que disfrutaron de una actuación internacional de manera gratuita. No faltaron los temas más icónicos del dúo colombiano, como «Yo te esperaré» o «Por fin de encontré».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro habilita una zona específica para pacientes de salud mental
  2. Condenan a la CIG a pagar 15.000 euros a una trabajadora por negarle la reducción de jornada para el cuidado de sus dos hijos
  3. El Concello de Cangas coloca grandes piedras en la zona de playas para impedir el aparcamiento de turismos y autocaravanas
  4. Povisa ficha al doctor Manuel Ruibal para impulsar la cirugía robótica con el sistema Da Vinci Xi
  5. Povisa sufre su mayor fuga de usuarios con casi 8.000 solicitudes de salida en el mes de elección de hospital
  6. El Celta arrancará la próxima temporada con más espectadores en las gradas de Balaídos: el Concello de Vigo anuncia una importante novedad en el estadio
  7. Los estudiantes que hicieron el examen de Historia de España, en la que hubo problemas, pueden respirar tranquilos: los correctores serán «flexibles»
  8. Profand deja ver por fin el viejo Banco de Galicia: la joya de Pacewicz reaparece en pleno centro de Vigo

Tu Yo a los 100 años

Tu Yo a los 100 años

Redondela garantiza la continuidad del SAF pese al bloqueo de la oposición

Redondela garantiza la continuidad del SAF pese al bloqueo de la oposición

La Comisión Europea denuncia a España por no depurar las aguas residuales: en Galicia pone el foco en seis localidades

La Comisión Europea denuncia a España por no depurar las aguas residuales: en Galicia pone el foco en seis localidades

Qué hacer hoy 7 de junio en Vigo

Qué hacer hoy 7 de junio en Vigo

Mandado Tato: a unión de dúas sagas burguesas con pasado en Aldán (I)

Mandado Tato: a unión de dúas sagas burguesas con pasado en Aldán (I)

La influencia italiana en el arte español (y viceversa)

La influencia italiana en el arte español (y viceversa)

Selena Millares, filóloga y escritora: «España ha olvidado a sus exiliados»

Selena Millares, filóloga y escritora: «España ha olvidado a sus exiliados»

«Rugulopteryx okamurae» en Galicia: el invasor que fabrica medio millón de copias por metro cuadrado

«Rugulopteryx okamurae» en Galicia: el invasor que fabrica medio millón de copias por metro cuadrado
Tracking Pixel Contents