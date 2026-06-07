Miles de personas bailan con Cali & el Dandee en Mos

Varios miles de personas asistieron en la noche del viernes al concierto de Cali & el Dandee en el Pazo de Mos, convirtiendo dicha cita en el primer gran evento de la Festa da Rosa 2026 y en uno de los actos más multitudinarios de la programación festiva. El espectáculo, incluido en la agenda de Concertos do Xacobeo y patrocinado por Turismo de Galicia, reunió a miles de vecinos y visitantes que disfrutaron de una actuación internacional de manera gratuita. No faltaron los temas más icónicos del dúo colombiano, como «Yo te esperaré» o «Por fin de encontré».