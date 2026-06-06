Zona Franca proyecta un centro de negocios con auditorio en Salceda

La próxima urbanización del PERI A Gándara, en Salceda, cuyas obras ya han sido licitadas por más de un millón de euros, ya ha dado los primeros frutos, pues el Concello y Zona Franca estudian construir en esta zona un centro de negocios; un edificio polivalente que permitiría a Salceda contar con un nuevo auditorio de más de 500 butacas.

Ambas administraciones, Concello y Zona Franca de Vigo, ya han establecido contactos y se muestran ilusionados con esta posibilidad de desarrollar este proyecto, que estaría dedicado al emprendimiento, con oficinas, salas de reuniones, coworkings y salas polivalentes. Su objetivo sería el impulsar la economía y el empleo, además de facilitar servicios a las startups, pymes y empresas emergentes, de manera que se fijaría población en la villa sin que tengan que salir de Salceda para trabajar.

La futura urbanización del PERI A Gándara, que se ejecutará en los próximos meses, cuando se adjudique el contrato, permite disponer del espacio necesario para levantar un centro de negocios como el que se plantea. Este será un edificio multidisciplinar que contará con un auditorio de más de 500 butacas, una necesidad en el municipio debido a que el actual se queda pequeño para toda la actividad cultural que se desarrolla en la villa.

«Se trata de generar actividad económica y empleo en el territorio, y de responder a las demandas del tejido empresarial de la villa y de la gente joven con talento e ideas que quiere emprender sin salir de Salceda», explica el delegado de Zona Franca, David Regades, señalando «la capacidad de atracción que tienen estos equipamientos y que generaría nuevas oportunidades para la villa con la finalidad de seguir creciendo». Por su parte, la alcaldesa, Loli Castiñeira, recalca que Salceda daría un paso importante con la construcción de esta infraestructura.

Próximos pasos

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El futuro de dicho centro de negocios depende ahora de un estudio de viabilidad, tanto económico como del emplazamiento y la edificabilidad que tendría dicho edificio. Luego sería necesario firmar un convenio entre Zona Franca y el Concello de Salceda, que tendría que ser aprobado por los plenos de ambos organismos. A partir de ahí, la iniciativa seguiría los mismos pasos administrativos que ya se están dando en actuaciones similares que el consorcio está desarrollando en otras villas. En este sentido, la construcción del inmueble correría a cargo de Zona Franca, que financiaría la actuación, mientras que la gestión pasaría a manos del Concello de Salceda.