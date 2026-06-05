El Plan de Ajuste de Salceda prevé subastar los edificios inacabados

El Concello de Salceda ha incluido en la actualización de su plan de ajuste, aprobado en la noche del miércoles por el pleno, una medida pionera en Galicia que calcula que repercutirá en las arcas municipales más de 800.000 euros y permitirá crear nuevas viviendas. Se trata de expropiar y subastar una decena de edificios inacabados en el casco urbano, una serie de esqueletos cuyos propietarios estarían obligados a derribar o finalizar tras haberse cumplido los plazos establecidos.

El PP mostró su sorpresa por el plan, lo tachó de ocurrencia y lo criticó duramente. Joaquín Núñez Troncoso indicó durante la sesión: «Isto é novo, valórase en 1,6 millóns e a ocorrencia da alcaldesa é expropiar eses edificios, darlle a metade aos expropiados...». Además, aseguró que la medida se hará a espaldas de los legítimos propietarios, «porque non se dignou a falar».

El concejal de Facenda, Álex Rodríguez, y la alcaldesa, Loli Castiñeira, afirmaron que la medida busca mejorar las condiciones de salubridad del casco urbano y facilitar la creación de viviendas. La regidora reconoció que se trata de una iniciativa muy compleja en la que llevan trabajando meses. «Responde a unha cuestión de salubridade, acolle as denuncias e queixas do vecindario, é unha necesidade de vivenda, é unha necesidade de embelecer o pobo».

Además, aseguró que hubo reuniones con propietarios y propietarias. «E houbo ademais ofertas de promocións sobre a mesa deses edificios por parte de constructoras». Indicó que, de los diez inmuebles afectados, dos serán concluidos por la propiedad actual y los ocho restantes serán expropiados y posteriormente subastados.

La actualización del plan de ajuste permite al Concello de Salceda acceder a un nuevo plan de pago a proveedores del Estado, lo que supone liquidar 2,6 millones de euros en facturas pendientes. El acuerdo salió adelante con los votos de MS y PSOE y contó con el voto en contra del PP, que acusó al gobierno local de «esquilmar os veciños», en palabras de Núñez Troncoso. El concejal consideró que era «un día triste» por la propuesta del gobierno y sumó el actual plan de pago a proveedores con el aprobado en 2023, lo que supone una deuda de 5.285.000 euros. «Isto é alucinante, é impresentable», afirmó. Indicó además que la cantidad anual a devolver al Estado a partir de 2028 será de 460.000 euros, «que van a devolver subindo impostos e taxas». Asimismo, aseguró que el incremento del IBI desde 2028 será del 25 % y que el IAE podría aumentar entre un 150 % y un 200 % . También criticó la intención de realizar una revisión catastral para «revisar licenzas, incorporar piscinas, leñeiros ou o que haxa por diante, cos atrasos», dijo.

El gobierno defendió unos impuestos y tasas justos, destacando que «pague máis quen máis ten». La alcaldesa aseguró que la actualización del IBI supondrá pasar del mínimo legal, situado en el 0,40, al 0,50, aunque «seguirá a ser a máis baixa de toda a comarca», señaló la regidora.

«Sorpréndese de que queiramos legalizar piscinas ou casas que están sen licenza; o tempo do vai facendo xa pasou. Nós somos un goberno serio e quen ten unha piscina ou unha casa de tres plantas ten que pagar por ela», señaló la alcaldesa.

Tensión

La sesión tuvo momentos de tensión cuando el portavoz del PP, Santiago Rodríguez Dávila, interrumpió el debate para recriminar a la alcaldesa. En una de ellos recordó el borrado de su imagen de una fotografía oficial difundida en las redes sociales del Concello. «Non lle permito que me dea ningunha lección de ética nin de educación. É vergonzoso que vostede siga presidindo este pleno», afirmó.

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En otro momento, al criticar que las convocatorias de las juntas de portavoces se realizaran a través de WhatsApp, calificó a la alcaldesa de «lamentable, mentirosa e ruín».