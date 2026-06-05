Entregan una invitación en mano al papa para que visite Porriño, el pueblo de sus antepasados

Porriño ha trasladado formalmente su invitación al papa León XIV para que visite el municipio y pueda conocer sus raíces porriñesas. Dicha invitación le fue entregada en mano por Ángeles Costa Lomba, que visitó el Vaticano y entregó a León XIV una carta del alcalde y un regalo institucional. Según la propia Ángeles, el Santo Padre «acogió con gratitud el regalo y sonrió, puso cara de ilusión».

La invitación está motivada por el resultado de las recientes investigaciones históricas llevadas a cabo por el canónigo archivero de la catedral de Tui, Avelino Bouzón, que confirman que los antepasados maternos de León XIV proceden de la parroquia porriñesa de San Salvador de Torneiros, siendo Benito Bastos Lorenzo, bautizado en Porriño el 1 de diciembre de 1639, su antepasado más «reciente».

En la misiva enviada al Papa, el alcalde, Alejandro Lorenzo, le trasladaba el «orgullo inmenso» que supone para los porriñeses saber que comparte un origen común, añadiendo que «sería una inmensa dicha poder recibirlo en nuestra tierra para que pueda conocer de cerca los orígenes de su familia y el cariño de nuestra gente». Junto a la misiva, el Papa recibió en nombre de la ciudadanía de Porriño un monolito de piedra Rosa Porriño, «material que define la identidad porriñesa, ya que representa la fortaleza de un pueblo trabajador y humilde», y en la que va grabada la imagen del arquitecto Antonio Palacios, otro ilustre porriñés, y la vieira del Xacobeo, así como el punto kilométrico 100 del Camino Portugués, símbolo del orgullo de Porriño como lugar de acogida de peregrinos.

El gobierno local de Porriño espera que el papa León XIV reciba con cariño la propuesta y valore visitar la villa con motivo del próximo Año Santo Xacobeo 2027.

Desde el Concello trasladan a Ángeles Costa su gratitud por hacer llegar este mensaje al papa, en colaboración con la Asociación Discamino. En este sentido, recuerdan que Ángeles es la madre de Gerardo Fernández, «Gerardiño», uno de los impulsores de Discamino en 2009, fallecido recientemente a los 47 años. Gerardiño, sordociego de nacimiento, cumplió su sueño de subir a un triciclo junto a Javier Pitillas para realizar el Camino de Santiago.