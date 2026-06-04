Mos rendirá homenaje a los directores de sus rondallas

Las rondallas siguen teniendo protagonismo en Mos, donde este domingo, 7 de junio, se celebrará el Festival Abrente Folk, que en su octava edición reservará un espacio para homenajear a los directores que, a lo largo de décadas, contribuyeron a preservar y transmitir el espíritu rondalleiro en las distintas parroquias de Mos y su entorno.

En la lista de las personas que serán homenajeadas figuran Francisco Romero Lorenzo, director de la Rondalla Os Alegres de Bos Aires, de Dornelas; José Pérez Bugarín, de la Rondalla de Abaixo, también de Dornelas; Ramón Balado Jorge y Jaime Lorenzo Alonso, históricos directores de Torroso; Agustín Lorenzo Alonso, vinculado a la Rondalla Abrente; Manuel Campo Villar, director de la Rondalla Santiaguiño, de Guizán; Alfonso Balado Jorge, de la Rondalla Plantel, de Guizán; Ramón Balado Jorge, director de la Rondalla dos Cabaleiros, de Mos; Joaquín García Pérez, de la Rondalla A Gándara, de Mos; Isidro García Pérez, referente rondalleiro de Louredo; Francisco Pereiro Costas, de la Rondalla de Cela; Ramón González Serodio, de la Rondalla de Herville; Javier Alonso Pérez, Chisco, de Pereiras; y Cándido Álvarez Campo, representante de Tameiga.

El homenaje incluirá también un recuerdo especial, a título póstumo, para Javier Vila Pérez, de Sanguiñeda, y José Fernández Fernández, de Petelos, por el legado que dejaron en la conservación y transmisión de la tradición musical popular.

El festival, una cita ya consolidada dentro de la programación cultural del Concello que une música, baile y tradición popular alrededor del folclore gallego, se celebrará en el Auditorio del Centro Dotacional de Torroso, el domingo, a partir de las 18.30 horas. En él participarán el Grupo Folclórico Santa Columba de Ribadelouro, el Grupo de Música y Baile Tradicional Traspés, la Asociación Cultural Os Zoqueiros, el Coro Galego Abrente y Son do Abrente.

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«No es solo un festival de música, sino también un espacio de encuentro intergeneracional y de reconocimiento a las personas que hicieron posible que la tradición de las rondallas llegase vivía hasta el día de hoy», explican desde el Concello de Mos, muy implicado en el último año en la difusión y puesta en valor de la tradición rondalleira, creando incluso un festival monográfico sobre las rondallas, el Rondallas Fest.