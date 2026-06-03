Salceda plantea otro plan de pago a proveedores para saldar 2 millones

El gobierno municipal de Salceda lleva hoy a pleno su adhesión a un nuevo plan de pago a proveedores, que permitirá saldar facturas pendientes a diferentes empresas que prestaron servicios al Concello por valor de 2,1 millones de euros. El Concello salcedense podrá solicitar de manera voluntaria esta vía de pago que le ofrece el Ministerio de Hacienda a través del fondo de financiación a entidades locales. Con todo, dicho plan de pago a proveedores vendrá sujeto a una actualización del plan de ajuste aprobado en 2023, cuando el Concello ya se acogió al mismo mecanismo para liquidar su deuda con los proveedores.

«La situación del Concello de Salceda de Caselas es la de un Concello que presta servicios para una población de más de 10.000 habitantes, y con proyectos y programas más propios de concellos mucho mayores, pero con unos ingresos de menos de 6 millones, que resultan claramente insuficientes», explican desde el bipartito Movemento Salceda-PSOE, indicando que el pago a proveedores permitirá la mejora de diferentes parámetros, sobre todo la reducción del periodo medio de pago, para el cual el equipo de gobierno presentará un nuevo plan de ajuste que priorizará la protección de los servicios esenciales, sobre todo los que van dirigidos a las personas más vulnerables.

Entre las medidas novedosas que se incluyen en este nuevo plan de ajuste, con el que el Concello busca incrementar sus ingresos, está un plan de edificios inacabados, que además de aumentar el parque de viviendas existente supondrá el ingreso de casi 812.000 euros para las arcas municipales; o la valorización de los diferentes resalidos municipales susceptibles de ponerse en venta o realizar subasta pública, lo que podría alcanzar los 868.000 euros. También medidas internas, como la convocatoria de diferentes plazas previstas en la RPT, un mayor control de la cuenta 413 o la licitación de diferentes contratos, como los de limpieza, alumbrado, SAF o combustibles.

Subida de impuestos

Por otro lado, el plan recoge también la revisión de las diferentes ordenanzas fiscales del Concello, como la actualización de impuestos como el IBI, que se había rebajado hasta el 0,40%, o la tasa de recogida de basura, que el Concello está obligado a actualizar para cubrir los costes del servicio, tal y como están haciendo otros municipios del entorno en cumplimiento de una Ley de Residuos.

«Os pequenos sacrificios a curto prazo garanten a sostibilidade financeira a longo prazo, e ese ten que ser o obxectivo fundamental», valora la alcaldesa de Salceda, Loli Castiñeira, destacando que «este plan é un exercicio de responsabilidade para que as empresas provedoras e as persoas autónomas que traballan para o noso Concello poidan cobrar polos seus traballos en tempo e forma».

Noticias relacionadas

El pleno, con carácter extraordinario, se celebrará hoy, a las 20.30 horas, y será fundamental el apoyo o abstención de la oposición, pues el bipartito MS-PSOE no suma la mayoría necesaria. El pleno también lleva para su aprobación el proyecto de obras de mejora del saneamiento y depuración en Soutelo.