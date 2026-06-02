Oposición
El PP de Salceda alerta de falta de seguridad
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Salceda de Caselas
El PP de Salceda alerta de «la creciente inseguridad ciudadana en la villa, especialmente con peleas y fuertes altercados los finas de semana a lo largo de los últimos meses». Critican los populares que dicha situación «deriva del desmantelamiento, los recortes, la precariedad y la falta de medios de la Policía Local en manos del gobierno de Dolores Castiñeira».
Desde el PP califican de «pírrica e insuficiente» la actual plantilla, conformada de manera efectiva por tres agentes a jornada completa y otro con turno parcial, puesto que hay varios que se encuentran de baja. También alertan desde el PP que «muchos días laborales no hay servicio de Policía Local», que tampoco tiene turno el fin de semana.
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