Porriño centra su semana de la ciencia en el envejecimiento

Porriño volverá a llenar sus calles de ciencia y conocimiento esta semana con la tercera Mostra de Ciencias na Rúa Acienciacerta, unas jornadas educativas y culturales que se desarrollarán este miércoles, jueves y viernes. En esta tercera edición, el eje central e hilo conductor de las actividades será el envejecimiento, un concepto que articulará las conferencias y protagonizará la imagen gráfica del certamen. En sus tres días de duración, se volverá a poner en valor la ciencia y la divulgación científica con actividades participativas, experimentos, científicos y científicas, como la porriñesa Susana Fernández Moreira, licenciada en Química por la Universidad de Santiago, que será la madrina de esta edición.

La muestra arrancará el miércoles a las siete de la tarde con un simbólico «brindis por la ciencia» con Aguas de Mondariz en la histórica Botica Nova de Palacios. A continuación, tendrá lugar un diálogo a tres bandas titulado «Números, arquitectura y biología del envejecimiento». En ella participarán tres mujeres que son referentes científicos internaciones, como son Teresa Táboas Veleiro, vicepresidenta de la Unión Internacional de Arquitectos y exconselleira de Vivienda; Elena Vázquez Cendón, catedrática de Matemáticas Aplicada en la USC y Premio María Josefa Wonenburger; y Marisol Soengas González, jefa del Grupo de Melanoma del CNIO y Premio María Larcher de la EACR.

La jornada del jueves comenzará con un acto de bienvenida a Marisol Soengas, que ofrecerá una charla didáctica al alumnado. Por la tarde, José María Fraile, doctor en Neuropsicología y presidente de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría, presentará la candidatura de Ourense para ser reconocida como sexta Zona Azul del mundo por la longevidad de sus habitantes. También el catedrático de Medicina Legal y director de la Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica, Anxo Carracedo, impartirá una de las conferencias más esperadas de la muestra.

El viernes se concentrará el groso de las actividades con la Feria Científica de los centros educativos. A lo largo de todo el día, de 10.00 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas, diez colegios e institutos de la zona competirán en un concurso de proyectos científicos. Además, este día será cuando la madrina de esta edición, Susana Fernández Moreira, dará lectura a un manifiesto a mediodía en la Plaza del Concello.

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La muestra se cerrará a las 20.00 horas con la entrega de premios del jurado científico y del voto del público.