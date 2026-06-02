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Mos abre el plazo de inscripción para el campamento de verano

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D. P.

Mos

El Concello de Mos pone en marcha una nueva edición de su campamento de verano dirigido a menores de entre 3 y 12 años. Se desarrollará en las instalaciones del CEIP Mestre Martínez Alonso, en horario de 9.00 a 14.30 horas, con posibilidad de disponer de servicio de aula matinal de 8.00 a 9.00 horas y recogida entre las 14.30 y las 15.30 horas.

Habrá diferentes turnos entre los meses de junio y septiembre. La semana de junio, del 22 al 30, tendrá un precio de 62 euros. Los cuatro turnos principales, repartidos entre julio y agosto, tendrán un coste de 98 euros cada uno, mientras que la semana de septiembre, del 1 al 8, mantendrá también un importe de 62 euros.

Durante el campamento, niños y niñas podrán participar en talleres manuales, baile, juegos musicales, yincanas, actividades predeportivas, juegos de agua, teatro, animación a la lectura, educación en valores, salidas por el entorno y actividades en inglés adaptadas por grupos de edad. También está prevista una excursión en cada turno de los meses de julio y agosto.

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El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 17 de junio para la primera semana y hasta el 25 de junio para el resto de turnos. Las solicitudes podrán formalizarse por Registro o a través de la sede electrónica municipal.

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