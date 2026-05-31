Óscar Pereiro se incorpora a la Ejecutiva del PP de Mos

La presidenta del Partido Popular de Mos y alcaldesa del municipio, Nidia Arévalo, mantuvo este viernes la primera reunión de trabajo con su nuevo equipo directivo. La principal sorpresa ha sido la entrada del exciclista profesional Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia de 2006, que asumirá la coordinación de Deportes y Actividades Lúdicas, incorporando así su experiencia y proyección pública a la estructura política local del partido.

La primera reunión conjunta con los cargos orgánicos designados tras el Congreso Local celebrado el pasado fin de semana se celebró en el Pazo de Mos. El encuentro sirvió para poner en marcha la nueva estructura de trabajo de la formación con la vista puesta en las próximas elecciones municipales, en las que el PP aspira a lograr su quinta mayoría absoluta consecutiva.

Durante la reunión se definieron las responsabilidades del nuevo organigrama, encabezado por Camilo Augusto como secretario general y un equipo de vicesecretarios distribuidos por diferentes áreas. Junto a Pereiro, Alejandro Pérez coordinará Comunicación y Estrategia Electoral; Ana Cabaleiro estará al frente de Igualdad y Violencia de Género; Jaime Rodríguez asumirá Movilidad; Francisco Campo, Urbanismo e Infraestructuras; Verónica Costas, Participación Ciudadana; Jaime Loureiro, Juventud y Nuevas Generaciones; Arancha Mañas, Economía y Sostenibilidad; Ignacio Alonso, Educación y Nuevas Tecnologías; y Serafín Castro, Cultura y Fiestas.

La nueva estructura incorpora también a los concejales del actual gobierno municipal, a los coordinadores de las diez parroquias y a las Nuevas Generaciones de Mos, conformando un equipo de alrededor de 140 personas.

Según explicó Arévalo, esta primera reunión permitió comenzar la organización de los distintos grupos de trabajo y activar una estructura basada en la proximidad, la participación y el contacto permanente con los vecinos.

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Además, se abordaron los primeros pasos para la elaboración del programa electoral y la planificación de las acciones políticas que el partido desarrollará durante los próximos meses.