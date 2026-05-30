Touriñán leerá el pregón de la Festa da Rosa de Mos

El Pazo de Mos acogió ayer la presentación oficial de la Festa da Rosa, cuyo día grande, festivo local en Mos, será el 13 de junio. El encargado de leer el pregón ese día será el humorista y actor gallego Xosé Antonio Touriñán. Así lo anunció ayer la alcaldesa, Nidia Arévalo, que invitó «a toda Galicia» a acercarse a Mos para descubrir «nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestras tradiciones y la hospitalidad de nuestra gente».

La fiesta, de Interés Turístico de Galicia, se volverá a celebrar este año en los exteriores del Pazo de Mos, donde también tendrá lugar la principal novedad de esta quincuagésima tercera edición, la primera Feira do Viño Rosado de Galicia, una iniciativa que nace con vocación de continuidad y que convertirá a Mos en un escaparate para la promoción de los vinos rosados gallegos y de las distintas Denominaciones de Origen.

En este sentido, el Concello adelantó ayer en la presentación que participarán en este evento enológico bodegas de las Denominación de Origen de Monterrei, Valdeorras y Ribeira Sacra, que, en colaboración con la Axencia Galega de Calidade Alimentaria (AGACAL), compartirán protagonismo con la tradicional exaltación de la empanada de maíz, que celebra su décimo sexta edición, y con el encuentro BaRes Mos.

Además de la alcaldesa, participaron en el acto de presentación de la Festa da Rosa el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles; el director de AGACAL, Martín Alemparte; el gerente de Regina Viarum, Iván Gómez; y una nutrida representación del tejido asociativo, cultural y deportivo de Mos, como Mulleres Rurais de Mos, la Asociación de bares y restaurantes BaRes Mos, Palilleiras de Mos o Fundación Pazo de Mos.

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La programación de la fiesta arrancará el próximo viernes, 5 de junio, con el concierto de Cali & El Dandee, que tendrá lugar en los exteriores del Pazo de Mos, con entrada gratuita gracias al patrocinio de Turismo de Galicia. En este sentido, su director, Xosé Merelles, destacó que, con este tipo de iniciativas, la Xunta de Galicia «refuerza su estrategia por apoyar iniciativas que dinamicen distintos lugares del territorio gallego, ayudando a diversificar y repartir la oferta turística, tanto en el tiempo como en el espacio».