La plaza de abastos de Salceda inicia nueva etapa

Salceda inauguró ayer la nueva etapa de su plaza de abastos tras completar una reforma que se ejecutó por fases y en la que, desde 2013, se invirtieron cerca de 824.000 euros. Las obras renovaron por dentro y por fuera un edificio diseñado en 1990 por el arquitecto Álvaro Romero Gil-Delgado, consiguiendo adaptarlo a las rutinas comerciales actuales y hacerlo accesible a todos los vecinos y vecinas.

La última fase de la reforma integral del mercado concluyó hace semanas. Fue posible gracias a una subvención de casi 200.000 euros de la Xunta de Galicia, que sufragó el 80% de las obras, aportando el Concello el 20% restante con fondos propios. Dichas obras permitieron cambiar el pavimento existente por uno que mejora la estanqueidad y salubridad en la instalación. Además, se proyectó una nueva disposición de los elementos de saneamiento para facilitar el baldeo y limpieza del pavimento, así como la conexión de estas a la red existente.

Otras mejoras realizadas tuvieron que ver con la accesibilidad, para lo que se instaló un ascensor montacargas que conecta directamente la zona de venta de productos con la zona de aparcamiento. También se habilitó una zona de recogida de pedidos para uso de la clientela, ubicada en la parte de atrás de la plaza de abastos.

La concejala Selene González, que hasta hace unas semanas fue la responsable del área de Comercio, que ahora asume Xurxo Gregorio, fue la encargada de presentar el acto de inauguración, en el que también intervinierton la alcaldesa, Loli Castiñeira; el director xeral de Comercio y Consumo de la Xunta de Galicia, Gabriel Alé; representantes de la Asociación de Comerciantes Acisa y el director de la obra, Carlos Álvarez. Selene González cifró en cerca de 824.000 euros la inversión realizada en la plaza de abastos desde 2013, con diferentes obras que transformaron el edificio y su entorno.

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Al final del acto se sirvieron pinchos elaborados con productos frescos de la plaza, con el objetivo de mostrar la «materia prima de absoluta calidad» que ofrecen diariamente los placeros y placeras de los puestos Cárnicas O Labrego, Pescados Herminia, Alonso Carnicería y Frutería Laura, que, junto al puesto de productos gourmet O Recuncho de Pili, forman la familia de la plaza de abastos de Salceda.