Porriño convoca las primeras ayudas para deportistas de alto nivel

El Concello de Porriño ha convocado las primeras bolsas de ayudas destinadas a deportistas individuales federados, para las que destina una partida presupuestaria global de 25.000 euros. El objetivo de la iniciativa es reconocer públicamente el esfuerzo y apoyar económicamente a los atletas locales que alcanzaron los mayores éxitos en los últimos años. Dichas ayudas se distribuyen en tres categorías, según los méritos alcanzados desde el 1 de enero de 2021, abarcando desde los 1.000 y 1.500 euros.

«Queremos ayudar a nuestras y nuestros deportistas, porque somos plenamente conscientes del enorme sacrificio que supone dedicarse al deporte de alta competición, especialmente cuando se compite de manera individual. Sacrificio físico, pero también económico», explica el alcalde, Alejandro Lorenzo.

Las bases reguladoras de esta convocatoria ya se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra, por lo que, para optar a las ayudas de concurrencia no competitiva, los solicitantes deben ser mayores de edad, estar empadronados en Porriño por un mínimo de dos años o ser deportistas gallegos de alto nivel (DGAN) nacidos en el municipio, tener licencia federativa vigente y no haber cumplido ninguna sanción deportiva.

Las bolsas están diseñadas para cubrir gastos derivados de la actividad deportiva, como la adquisición de material, indumentaria, inscripciones en campeonatos y desplazamientos a competiciones oficiales. Quedan fuera de esta convocatoria las disciplinas por equipos, parejas, dobles o relevos, así como las pruebas populares o escolares.

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Los trámites se podrán realizar de manera presencial en el registro municipal o a través de la sede electrónica del Concello, donde ya están disponibles los anexos editables. Tienen un plazo de un mes.